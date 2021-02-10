Байден получит доступ к секретным переговорам Путина и Трампа

У бывшего хозяина Белого дома не получится скрыть информацию от преемника

Экс-президент США Дональд Трамп держал в секрете детали своих частных разговоров с иностранными лидерами, однако Джо Байден имеет право на эту информацию и может получить доступ к записям. Ему важно знать, не заключал ли предшественник тайных сделок с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что от общественности и даже многих сотрудников аппарата в Вашингтоне были скрыты не менее десяти телефонных разговоров Трампа и Путина. При этом переводчики делились впечатлением, что эти беседы были похожи на "болтовню двух друзей в баре". Поэтому у администрации Байдена есть опасения, что прежний хозяин Овального кабинета мог выдать стратегически важную информацию.

"Приоритетом национальной безопасности является выяснение того, что Трамп говорил Путину за четыре года его пребывания у власти",

– приводит издание слова сотрудника Белого дома. Известно, что бывший президент предпочитал не распространяться о своих переговорах. Аудиозапись его телефонных переговоров не велась. Однако его помощники обычно делали пометки и кратко записывали, о чем шла речь. Эти стенограммы должны были уничтожаться, однако вместе с другими бумагами попали Национальное управление архивов и документации США. Теперь к ним может получить доступ Байден.

Белый дома пока никак не дал понять, что изучил разговоры Трампа. Заявлений о возможных нарушениях нацбезопасности тоже не зарегистрировано. Но специальная комиссия уже работает.

Сейчас в Сенате США идут слушания по импичменту Трампу.