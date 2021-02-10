Бабарико озвучил срок развала Белоруссии

Бабарико озвучил срок развала Белоруссии
Виктор Бабарико. Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Экс-глава Белгазпромбанка предрек крах своей стране

Белоруссии грозит прекращение существования из-за возможного "включения" республики в состав "чьего-нибудь мира". Такое заявление сделал оппозиционер, экс-кандидат на пост главы государства Виктор Бабарико.

По словам политика, иным путем является "новая Беларусь" с экономической и политической независимостью. В скором времени стране придется решить эту важнейшую дилемму, так как нынешняя экономика не позволит сохранять текущее состояние долголетиями.

"Крайняя точка – 2025 год", – убежден Бабарико.

Экс-банкир также заявил, что происходящие в Белоруссии события сравнимы с конфликтом высших властных чинов, которые опираются на силовые структуры, против своего же населения. Однако сложившаяся ситуация затрагивает все слои белорусского общества.

Бабарико убежден, что внутригосударственный конфликт может превратиться в полномасштабную гражданскую войну – либо из-за спешки властей в подведении законодательства под свои действия путем ужесточения мер за антигосударственные выступления, либо из-за вовлечения в протестные действия "простого народа".

"Нельзя допустить, чтобы простые люди начали испытывать друг к другу ненависть только за любовь к символам разного цвета", – заявил Бабарико в интервью DW.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности амнистировать политических заключенных, если ему покажут "хоть одну политическую статью" в действующем УК республики.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
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Еще один оракул жопозиционер грантоед западный. Белоруссы должны на батьку молиться что вообще страна существует, имеет государственность и развивается а не стала нищей злобной попрошайкой, колонией Штатов как Украина.
Гость
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Гость
Интересно как он понимает "экономическую и политическую независимость Белоруссии?" если все время была на льготах и дотациях России, а тут раз и самостоятельные стали,"откуда деньги Зин?"
Независимость Белоруссии - в смысле независимость от России.
По мнению демократов, Украина и Белоруссия должны быть полностью подконтрольны ЕС и США. Что при этом будет с экономикой и с людьми, это вообще никого не волнует.
Гость
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Интересно как он понимает "экономическую и политическую независимость Белоруссии?" если все время была на льготах и дотациях России, а тут раз и самостоятельные стали,"откуда деньги Зин?"
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