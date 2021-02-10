Незалежная готовится к грандиозному возведению военных объектов

Правительство Великобритании выделит Украине средства, которые будут направлены на строительство баз ВМФ на территории Черного и Азовского морей. Соответствующее заявление сделал глава правительства Незалежной Денис Шмыгаль.

По словам министра, средства станут крупнейшим выделением из бюджета за последние годы, о чем Шмыгаль заявил во время брифинга после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как отмечает РИА "Новости", ранее украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал подготовку к строительству баз, направленных на "защиту" украинской части Черного моря.