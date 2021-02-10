Британия профинансирует строительство украинских военных баз в Черном море

Незалежная готовится к грандиозному возведению военных объектов

Правительство Великобритании выделит Украине средства, которые будут направлены на строительство баз ВМФ на территории Черного и Азовского морей. Соответствующее заявление сделал глава правительства Незалежной Денис Шмыгаль.

По словам министра, средства станут крупнейшим выделением из бюджета за последние годы, о чем Шмыгаль заявил во время брифинга после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как отмечает РИА "Новости", ранее украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал подготовку к строительству баз, направленных на "защиту" украинской части Черного моря.

Егор МАЛКОВ

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После завершения строительства этих баз Украина во многие тысячи раз больше ставит свою страну под ответный удар. И не помнят, что англичане за всё время истории свои проблемы решали только чужими руками. Нынешнее так называемое руководство "незалежной", выдвинуло свою конечную военную доктрину: "После нас хоть потоп!". А украинский народ? Ответ того же руководства: "Мы ж для них стараемся обезопасить свои границы от агрессоров". Отличное понимание геополитической стратегии! Влад.
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