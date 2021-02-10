Германия намерена заплатить США за снятие санкций с "Северного потока - 2"

Германия намерена заплатить США за снятие санкций с "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Берлин придумал вариант спасти проект

В Германии не собираются отказываться от "Северного потока – 2". Там согласны не только помочь импортировать американский сжиженный газ, что предлагал глава Минфина ФРГ Олаф Шольц заокеанскому коллеге Стиву Мнучину. Но и заплатить США за снятие санкций с российского трубопровода.

Берлин готов выложить немалую сумму – € 1 миллиард. На то, чтобы закон об ограничениях не вступил в действие или был заблокирован, передает Deutsche Welle информацию одной из некоммерческих организаций.

Однако исполнительный директор этой самой Environmental Action Germany (DUH) Саша Мюллер-Креннер заявил, что подобное не что иное как "грязная сделка" за чужой счет. Недовольство таким способом спасения "Северного потока – 2" выразили и оппозиционные политики.

Их возмутило то, что Америке могут отдать деньги налогоплательщиков. Такая инициатива носит "откровенно преступный" характер, отметил представитель Левой партии Севим Дагделен. И добавил, что не стоит ни о чем договариваться "с наглыми шантажистами, даже если они находятся в Белом доме или в Сенате США".

В Министерстве финансов Германии пока никака не отреагировали на  громкий скандал. Официальный представитель ведомства лишь сказал, что готовится заявление.

Ранее в "Газпроме" назвали срок завершения прокладки "Северного потока – 2". Последний участок российского газопровода в экономической зоне Дании достроят уже в апреле.   

В Европе продемонстрировали сплоченность в отношении столь выгодного проекта.Крупнейшие энергетические и инвестиционные структуры Германии, Франции и других стран показали, что им угрозы политиков нипочем, когда на кону многомиллиардные прибыли.  

Полина ДОРОЖКИНА

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Эти бараны,начали что то соображать?
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