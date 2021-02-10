У дипломата нашлись защитники в Европарламенте

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель угодил в ловушку Москвы и был публично унижен. Об этом заявили евродепутаты после доклада Борреля о поездке в Россию. Они так увлеклись, отчитывая дипломата за провальный визит, что им не хватило отведенного на дискуссию времени.

О том, что многие члены Европарламента будут недовольны его переговорами в РФ, Боррель знал, поэтому сразу начал свое выступление с оправданий. Он заявил, что имел две цели – донести до Москвы точку зрения ЕС по ситуации с Алексеем Навальным и выяснить, заинтересованы ли российские власти в восстановлении отношений с Европой. Обе задачи, по словам Борреля, он решил: все сказал главе МИД РФ Сергею Лаврову по первому вопросу и получил четкое "нет" по второму.

Но евродепутатов такой итог переговоров не удовлетворил.

"Жозепа Борреля два часа отчитывали за его визит в Москву и пресс-конференцию с Сергеем Лавровым",

– передает DW. Его критиковали за то, что он позволил Лаврову упрекнуть Брюссель в недостаточной реакции на нарушение прав человека в Латвии, испанской Каталонии, Кубе. Представитель Польши Анна Фотыга обвинила Борреля в дискредитации ЕС, поскольку он позволил себя "унизить на глазах миллионов людей". Представитель Эстонии представил подписи 81 европарламентария за отставку Борреля.

Впрочем, защитники евродипломата тоже нашлись в ЕП. Представительница Ирландии Клэр Дейли назвала Навального "расистом с 4%поддержки" и обвинила ЕС и США в лицемерии. За это парламентария освистали в палате. А евродепутат от Нидерландов Кати Пири согласилась с тем, что Борреля унизили в Москве, но заявила, что виноваты в этом Париж и Берлин, которые настаивают на диалоге с РФ.

После всех обвинений Боррель повторно взял слово и 15 минут эмоционально говорил, перейдя на родной испанский, что он не понимает, за что его так ругают – ведь он не единственный, кто контачит с РФ, есть и другие высокопоставленные лица, а он даже не собирался ни о чем договариваться – просто донес до РФ позицию ЕС.

Визит Борреля в РФ состоялся 4-6 февраля. Будучи в Москве, он призывал к сотрудничеству и говорил, что новых санкций в ЕС против РФ не обсуждается. Вернувшись в Европу, он заявил, что отношения между Москвой и Брюсселем зашли в тупик.