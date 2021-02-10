Зампредседателя "Яблока" Иваненко ответил Шлосбергу на критику из-за Навального

Зампредседателя "Яблока" Иваненко ответил Шлосбергу на критику из-за Навального
Сергей Иваненко. Фото: yabloko.ru/Global Look Press/www.globallookpress.com
Представители объединения вступили в заочную дискуссию

Заместитель председателя партии "Яблоко" Сергей Иваненко ответил на открытое письмо главы псковского партийного отделения Льва Шлосберга, в котором тот раскритиковал высказывания сооснователя партии Григория Явлинского по поводу Алексея Навального.

Ранее Явлинский написал статью "Без путинизма и популизма", в которой указал, что попытки Навального управлять массами людей, в том числе несовершеннолетних, для достижения политических целей – преступно. После этого Шлосберг обвинил сооснователя "Яблока" в том, что он нанес удар по Навальному и по избирателям.

По мнению Иваненко, Шлосберг не понял смысла статьи.

"Статья Явлинского никого не ударила – ни Навального, ни людей. Понятно, что Вас волнуют голоса на выборах, которые уже давно не выборы, а автора статьи "Без путинизма и популизма" в этой ситуации волнуют жизни и здоровье граждан. Для Вас они – ИЗБИРАТЕЛИ, а для Явлинского – ЛЮДИ!",

подчеркнул разницу Иваненко. Он напомнил, что Навального в свое время исключили из "Яблока" за "национализм, "Русские марши", его союз с фашистами". С тех пор взгляды не изменились.

В своей политической игре Навальный использует статус "политзаключенного", как когда-то "Ульянов, Джугашвили, Шикльгрубер", считает Иваненко. Имея два условных срока, он годами находился на свободе, несмотря на многочисленные административные аресты. Но сейчас Навальный "решил сесть". "Это его тактика", – указывает Иваненко.

Поэтому он не согласен со Шлосбергом, заявившим, что с возвращением Навального в Россию в нашу страну вернулась публичная политика.

"Странное заявление… Публичная политика – это не беготня по улицам и драки с ОМОНом, это совсем другая категория",

– настаивает Иваненко. Он подчеркивает, что нельзя толкать людей под дубинки полиции и в спецприемники, провокации не могут быть целью политики.

"Именно поэтому Явлинский и написал, что нам с Навальным не по пути, поскольку ни уважения к человеку, ни к человеческой жизни у националистов нет и быть не может. То есть это у них есть, но не для всех. И мы это знаем по нашему опыту общения с Навальным",

– напомнил Иваненко соратнику.

Алексей Навальный был задержан в Москве после возвращения из Германии за нарушение режима условного наказания по делу "Ив Роше". Решением суда ему заменили условное лишение свободы на пребывание в колонии. Его сторонники организовали незаконные уличные акции. Граждане, агрессивно реагирующие на требование полиции, были задержаны.

Николай ВИКТОРОВ

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"Для Шлосберга они – ИЗБИРАТЕЛИ, а для Явлинского – ЛЮДИ" Поправочка: для шлосберга они <цензура> и для явлинцкера они <цензура>. "В своей политической игре Навальный использует статус "политзаключенного Имея два условных срока, он годами находился на свободе, несмотря на многочисленные административные аресты" Эй, секта святого навальнера - прочтите внимательно, может быть хоть у кого-то из вас мозги наконец включатся. Лично мне с этим клоуном, напрямую финансируемым из Кремля, все давно ясно
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