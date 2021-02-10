"У одних густо, у других пусто": Путин устроил разнос из-за зарплат россиян

"У одних густо, у других пусто": Путин устроил разнос из-за зарплат россиян
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава государства потребовал решить проблемы с деньгами бюджетников

Во время онлайн-совещания с правительством Владимир Путин вновь заговорил о зарплатах россиян. Ему не понравилось то, что некоторые госслужбы подгоняют показатели в соцсферах, чтобы все сходилось по отчетам.

На этот раз речь шла о деньгах бюджетников. В среднем по стране получается приличная сумма, а в действительности "у одних густо, у других пусто", отметил президент.

Он потребовал, чтобы правительство еще раз проверило данные по зарплатам ученых, педагогов и врачей. И напомнил, что все его пункты майского указа, который никто не отменял, должны быть выполнены.

Это нужно сделать и кабмину РФ, и властям регионов, заключил Путин.

Накануне Владимир Путин поставил перед главами Минфина и Минобрнауки Антоном Силуановым и Валерием Фальковым задачу разобраться с уровнем зарплат научных работников.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость
Ответить
Большая часть проблем у нас сейчас на уровне местных царьков. Для которых нужно устраивать показательные процессы. Как в Китае, когда начали с этим бороться. Быстро в порядок привели. Жёстко, но результативно. И главное - эти царьки это и есть пятая колонна, которая будет вредить России и тайно поддерживать таких как Овальный. При новом лидере, эти же вредители опять будут сидеть на местах и делать тоже самое.
Гость
Ответить
Гость
М-да при СССР таких проблем не было.
Сам эту бандитскую власть и создал.
Гость
Ответить
М-да при СССР таких проблем не было.
Гость
Ответить
Да, Владим Владимрч очень любит постебаться над дорогими россиянами. Помните, как житель деревни Бельго пожаловался на отсутствие дороги, а Путин ему: "А зачем вам автомобиль, раз у вас дороги нет". Петросяна заткнул за пояс своим искрометным юмором
1
новости партнеров

Байден получит доступ к секретным переговорам Путина и Трампа

У бывшего хозяина Белого дома не получится скрыть информацию от преемника

Униженному Боррелю пришлось оправдываться за слова в адрес России

У дипломата нашлись защитники в Европарламенте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей