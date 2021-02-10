Глава государства потребовал решить проблемы с деньгами бюджетников

Во время онлайн-совещания с правительством Владимир Путин вновь заговорил о зарплатах россиян. Ему не понравилось то, что некоторые госслужбы подгоняют показатели в соцсферах, чтобы все сходилось по отчетам.

На этот раз речь шла о деньгах бюджетников. В среднем по стране получается приличная сумма, а в действительности "у одних густо, у других пусто", отметил президент.

Он потребовал, чтобы правительство еще раз проверило данные по зарплатам ученых, педагогов и врачей. И напомнил, что все его пункты майского указа, который никто не отменял, должны быть выполнены.

Это нужно сделать и кабмину РФ, и властям регионов, заключил Путин.

Накануне Владимир Путин поставил перед главами Минфина и Минобрнауки Антоном Силуановым и Валерием Фальковым задачу разобраться с уровнем зарплат научных работников.

