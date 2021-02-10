В качестве альтернативы главе ФСБ рассматривался Борис Немцов

Шокированный дефолтом 1998 г. первый президент России Борис Ельцин посчитал правильным выбрать себе в преемники представителя силовых ведомств и остановился на Владимире Путине. Главе государства нужен был человек, способный "сохранить достигнутое". Об этом заявил экс-помощник Ельцина Георгий Сатаров на ютуб-канале "Школа гражданского просвещения".

По его утверждению, Борис Николаевич страдал от того, что к 1996 г. не смог подготовить достойного кандидата для участия в президентских выборах. Ему важно было одержать победу над коммунистами, поэтому тогда он пошел на второй срок.



В качестве возможного преемника он рассматривал Бориса Немцова и еще ряд политиков. Однако дефолт 1998-го стал для Ельцина "совершенно жутким шоком".

"Если до этого он полагал, что [преемником] должен был быть кто-то вроде Немцова, (...) то после дефолта ему важен был охранитель - он должен сохранить достигнутое", – пояснил Сатаров.

Тогда Ельцин начал перебирать варианты среди "служивых людей", а Путин как раз был одним из них, резюмировал политолог. Добавим, что действующий глава государства в тот момент занимал пост директора ФСБ.

Напомним, в августе прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем большом в интервью одиозному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, поведал о том, что Ельцин спустя какое-то время жалел о своем выборе Путина в преемники. По словам бацьки, Борис Николаевич надеялся, что Владимир Владимирович "будет бегать к нему и все время советоваться" по разным вопросам. Но Путин оказался не из таких.

Кроме того, Ельцин "взбесился", когда узнал, что его преемник отказался содержать военные базы на Кубе и во Вьетнаме.

Путин 1 февраля посетил могилу первого президента России на Новодевичьем кладбище и возложил цветы, сообщает телеканал "360". В этот день Борису Николаевичу исполнилось 90 лет.

