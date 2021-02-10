Ельцин выбрал в преемники Путина из-за страха перед дефолтом - эксперт

Ельцин выбрал в преемники Путина из-за страха перед дефолтом - эксперт
Борис Ельцин. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
В качестве альтернативы главе ФСБ рассматривался Борис Немцов

Шокированный дефолтом 1998 г. первый президент России Борис Ельцин посчитал правильным выбрать себе в преемники представителя силовых ведомств и остановился на Владимире Путине. Главе государства нужен был человек, способный "сохранить достигнутое". Об этом заявил экс-помощник Ельцина Георгий Сатаров на ютуб-канале "Школа гражданского просвещения".

По его утверждению, Борис Николаевич страдал от того, что к 1996 г. не смог подготовить достойного кандидата для участия в президентских выборах. Ему важно было одержать победу над коммунистами, поэтому тогда он пошел на второй срок.

В качестве возможного преемника он рассматривал Бориса Немцова и еще ряд политиков. Однако дефолт 1998-го стал для Ельцина "совершенно жутким шоком".

"Если до этого он полагал, что [преемником] должен был быть кто-то вроде Немцова, (...) то после дефолта ему важен был охранитель - он должен сохранить достигнутое", – пояснил Сатаров.

Тогда Ельцин начал перебирать варианты среди "служивых людей", а Путин как раз был одним из них, резюмировал политолог. Добавим, что действующий глава государства в тот момент занимал пост директора ФСБ.

Напомним, в августе прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем большом в интервью одиозному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, поведал о том, что Ельцин спустя какое-то время жалел о своем выборе Путина в преемники. По словам бацьки, Борис Николаевич надеялся, что Владимир Владимирович "будет бегать к нему и все время советоваться" по разным вопросам. Но Путин оказался не из таких.

Кроме того, Ельцин "взбесился", когда узнал, что его преемник отказался содержать военные базы на Кубе и во Вьетнаме.

Путин 1 февраля посетил могилу первого президента России на Новодевичьем кладбище и возложил цветы, сообщает телеканал "360". В этот день Борису Николаевичу исполнилось 90 лет.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость
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Его назначили в ФСБ уже с расчетом на первое кресло, и постарался в создании нового президента тот самый Березовский.
Репей
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Гость
и путинские басаевы стали устраивать террор по всей стране
Дядя! Ты дурак?
Гость
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Репей
фуфло этот эксперт сатаров. Он уже всё забыл. Путин был назначен летом 1999 года, когда последствия дефолта начали сглаживаться. А вот агрессия басаевцев в Дагестан точно была. Степашин это похоже не потянул, и был заменен ВВП. Выбор - лучший!
и путинские басаевы стали устраивать террор по всей стране
Репей
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фуфло этот эксперт сатаров. Он уже всё забыл. Путин был назначен летом 1999 года, когда последствия дефолта начали сглаживаться. А вот агрессия басаевцев в Дагестан точно была. Степашин это похоже не потянул, и был заменен ВВП. Выбор - лучший!
Гость
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не лучший выбор, ой не лучший.
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