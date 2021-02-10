Курс рубля
- Доллар по 25 рублей: дорожающая нефть вернет рынок валют на докризисный уровень
- Доллар перевалил за 76 рублей
- Рубль подорожает к марту - прогноз
723 новости
Об этом заявила министр
окружающей среды Свенья Шульце. Она прокомментировала слухи о сделке с США в
миллиард евро в обмен на отмену санкций США относительно российского
газопровода. Данные о заманчивом предложении, которое якобы сделал министр
финансов американцам, ранее просочились в СМИ.
Шульце назвала сделку "грязной" и заявила, что ничего подобного не было. Министр также призвала прекратить критиковать "Северный поток – 2", отметив, что использование ядерной энергетики и угля нужно прекратить, но без газа в переходный период обойтись не удастся, пишет РИА Новости.
Берлин придумал вариант спасти проект