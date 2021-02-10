В Германии возмутились из-за информации о "грязной сделке" с США по "Северному потоку – 2"

Никаких денег Берлин американцам не предлагал

Об этом заявила министр окружающей среды Свенья Шульце. Она прокомментировала слухи о сделке с США в миллиард евро в обмен на отмену санкций США относительно российского газопровода. Данные о заманчивом предложении, которое якобы сделал министр финансов американцам, ранее просочились в СМИ.

Шульце назвала сделку "грязной" и заявила, что ничего подобного не было. Министр также призвала прекратить критиковать "Северный поток – 2", отметив, что использование ядерной энергетики и угля нужно прекратить, но без газа в переходный период обойтись не удастся, пишет РИА Новости.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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