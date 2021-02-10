Никаких денег Берлин американцам не предлагал

Об этом заявила министр окружающей среды Свенья Шульце. Она прокомментировала слухи о сделке с США в миллиард евро в обмен на отмену санкций США относительно российского газопровода. Данные о заманчивом предложении, которое якобы сделал министр финансов американцам, ранее просочились в СМИ.



Шульце назвала сделку "грязной" и заявила, что ничего подобного не было. Министр также призвала прекратить критиковать "Северный поток – 2", отметив, что использование ядерной энергетики и угля нужно прекратить, но без газа в переходный период обойтись не удастся, пишет РИА Новости.