Берлин раскрыл тайну сохранения "Северного потока-2"

Берлин раскрыл тайну сохранения "Северного потока-2"
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Власти Германии обижаются на требования ряда стран заморозить нашу трубу в то время, как сами закупают у России нефть

Отказ от реализации проекта "Северный поток-2" может лишить Европу рычагов влияния на Россию. Такую неожиданную версию защиты Берлина балтийской трубы высказал сегодня глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе выступления в бундестаге.

"Кто принципиально ставит под вопрос "Северный поток-2", такое мнение вполне можно иметь, но нужно осознавать, какие последствия это будет иметь геостратегически и что это значит для возможности влияния Европы на Россию", – цитирует министра РИА "Новости".

Он выразил готовность вести диалог о поставках топлива, однако заметил, что есть страны, требующие от Берлина отказаться от строительства "СП-2", но которые одновременно закупают российскую нефть.

Также министр раскритиковал позицию сторонников заморозки проекта из-за событий, происходящих внутри РФ. По его мнению, нужно продолжать вести дела с Москвой, т.к. "любой бизнес с Россией идет на пользу государству". К тому же экономическая изоляция РФ и Китая толкают эти страны "все ближе друг к другу и создают таким образом крупнейший военно-экономический союз". Маас выступил против того, чтобы коллективный Запад обрубил все мосты с Москвой.

Не обошлось и без традиционной, набившей оскомину угрозы ввести очередные антироссийские санкции. По убеждению немецкого министра, рестрикции "могут быть сигналом" РФ о том, что некоторые действия наших властей не останутся без последствий, передает "Регнум".

В качестве примера – непонятно какого, положительного или отрицательного – он привел санкции против Москвы за воссоединение Крыма с Россией и внутриукраинский вооруженный конфликт в Донбассе. Маас обещал очередную дубину занести над головами отдельных лиц в РФ, которые "несут ответственность за репрессивные действия государственной власти против собственных сограждан".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
Ответить
СП-2 это гарантия сохранения транзита через Украину.
1
новости партнеров

Германия намерена заплатить США за снятие санкций с "Северного потока - 2"

Берлин придумал вариант спасти проект

"У одних густо, у других пусто": президент устроил разнос из-за зарплат россиян

Глава государства потребовал решить проблемы с деньгами бюджетников

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей