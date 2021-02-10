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Президент России Владимир Путин готовится к встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил прессе-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сроки сообщим своевременно. Встреча готовится", – цитирует РИА "Новости" голос Кремля.
Последний раз лидеры РФ и Белоруссии встречались в Сочи в сентябре 2020 года. Тогда Путин и Лукашенко проговорили больше четырех часов. После встречи стало известно, что Москва выделяет Минску
$1,5 млрд
кредита.
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