Российский "Спутник V" смертельно напугал власти Эстонии

Российский "Спутник V" напугал власти Эстонии
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
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Между тем, в Европе потеряли заявку нашего производителя на регистрацию вакцины

Ненависть властей Эстонии к России настолько велика, что они не стремятся регистрировать нашу вакцину от коронавируса "Спутник V". То, что препарат одобрен Будапештом, абсолютно не является примером для Таллина, поскольку Венгрия проявляет в данном вопросе свою независимость, а прибалтийская Республика живет на дотации Евросоюза. А вот представители русской диаспоры привились бы.

Такую оценку действиям местных чиновников дал председатель правления Объединенной левой партии Эстонии Мстислав Русаков. Он назвал политическим вопрос вакцинации "Спутником V".

"Да, привились, если бы разрешили. Но в Эстонии ненавидят Россию и могут признать вакцину вредной, и тогда медиков будут, если не сажать, то лишать лицензий, вводить запрет на деятельность. Это политический вопрос", – цитирует издание Nation News Русакова.

По его словам, страна вообще разделилась на два лагеря – одним выступают за вакцинацию, другие категорически против. При этом желающих привиться на сегодня больше, чем самих препаратов.

Вечером в среду в аккаунте вакцины "Спутник V" в "Твиттер" была опубликована выписка подачи заявки на регистрацию препарата в ЕС. Она появилась в знак реакции на заявление европейского регистратора, что в Евросоюзе не получали такой документ.


"В ответ на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) о том, что они не могут найти заявку "Спутник V" для ответа, мы прикрепляем выписку от этой заявки 1379253 от 29 января 2021 года ниже", – следует из сообщения.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость
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Если бы придумали вакцину, избирательно убивающую русских, то эстонцы бежали бы её подписывать, обогнав пиндосов. Я сам удивился, столкнувшись с их ненавистью, просто пещерной, переходящей в смакование. Самые лютые враги - это бывшие слуги. У эстонцев любимое развлечение собраться и на своём пукадрюке обсуждать в лицо русского человека и при этом ехидно смеяться. Нашими друзьями не будут никогда. Это уже генетика. Кстати к хохлам, белорусам отношение такое же, но из-за политических требований могут проявить показное дружелюбие. Но не надо верить. Искренне любят скандинавов, немцев, англосаксов
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