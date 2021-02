Ненависть властей Эстонии к России настолько велика, что они не стремятся регистрировать нашу вакцину от коронавируса "Спутник V". То, что препарат одобрен Будапештом, абсолютно не является примером для Таллина, поскольку Венгрия проявляет в данном вопросе свою независимость, а прибалтийская Республика живет на дотации Евросоюза. А вот представители русской диаспоры привились бы.

Такую оценку действиям местных чиновников дал председатель правления Объединенной левой партии Эстонии Мстислав Русаков. Он назвал политическим вопрос вакцинации "Спутником V".

"Да, привились, если бы разрешили. Но в Эстонии ненавидят Россию и могут признать вакцину вредной, и тогда медиков будут, если не сажать, то лишать лицензий, вводить запрет на деятельность. Это политический вопрос", – цитирует издание Nation News Русакова.

По его словам, страна вообще разделилась на два лагеря – одним выступают за вакцинацию, другие категорически против. При этом желающих привиться на сегодня больше, чем самих препаратов.

Вечером в среду в аккаунте вакцины "Спутник V" в "Твиттер" была опубликована выписка подачи заявки на регистрацию препарата в ЕС. Она появилась в знак реакции на заявление европейского регистратора, что в Евросоюзе не получали такой документ.

In response to the EMA @EMA_News statement that they cannot find Sputnik V application for review, we attach the receipt of such application 1379253 from January 29, 2021 below. 24 countries have already registered #SputnikV.✌️ pic.twitter.com/QebeaNVA2B