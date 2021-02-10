"Сумасшествие": Скабеева отреагировала на очередную выходку Украины

"Сумасшествие": Скабеева отреагировала на очередную выходку Украины
Ольга Скабеева. Кадр youtube.com
Кабмин Незалежной запретил регистрацию российских вакцин

Ведущая политического шоу "60 минут" Ольга Скабеева прокомментировала новость о том, что кабинет министров Украины официально запретил регистрацию, разработку и производство российских вакцин от коронавируса. 

В официальном документе объяснили это тем, что Россия является "государством-агрессором". 

"СУМАСШЕСТВИЕ!!"

возмутилась Скабеева в своем телеграм-канале. 

Напомним, что ранее Киев предупредил Европу об опасности вакцины "Спутник V". По словам премьер-министра Незалежной Дениса Шмыгаля, Москва намеренно "навязывает" препарат другим странам, чтобы усилить свое политическое влияние на мировой арене. 

При этом Украина рассчитывает, что вакцины ей удастся получить в рамках благотворительной программы COVAX. Однако в том случае, если ВОЗ все-таки внесет российский препарат в список рекомендуемых для использования в чрезвычайных ситуациях, выбора у Незалежной не останется. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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