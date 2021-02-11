СМИ: Лукашенко поедет к Путину за кредитом в три миллиарда долларов

СМИ: Лукашенко поедет к Путину за кредитом в три миллиарда долларов
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Детали сделки пока только обсуждаются

Накануне стало известно, что Александр Лукашенко приедет в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным до конца февраля. Журналисты тут же выяснили, о чем будут разговаривать лидеры Белоруссии и России.

Как узнал "КоммерсантЪ" от источников в российском правительстве, в этот раз, как и осенью 2020-го, когда Белоруссия получила кредит в $1,5 млрд, президенты двух стран могут обсудить финансовый вопрос. Речь идет об остатке средств, которые Москва выделяла Минску на строительство Белорусской АЭС. 

В 2011-м белорусы договорились о получении $10 млрд на этот проект, но использовали лишь $4,5 млрд. Сейчас же, как сообщают собеседники издания, стоит вопрос о сумме больше $3 млрд, и страны почти пришли к согласию по сделке, но вопросы же процентов, суммы и сроков все еще обсуждаются. Возможно, окончательно эти детали и будут решаться на встрече глав государства. 

При этом все еще стоит вопрос о конституционной реформе в РБ, которую ждут от Батьки в Москве. Предполагается, что поправки начнут обсуждать на Всебелорусском народном собрании. Однако никаких глобальных сдвигов эксперты не ждут. По словам, Петра Петровского, эксперта движения "Белая Русь", референдум об изменении конституции пройдет лишь в конце 2021 – начале 2022 года. Он отмечает, что Лукашенко не хочет потерять власть и инструменты влияния и сохранения стабильности в стране. Вероятно, парламент получит больше полномочий, будет одна государственная партия, а за борьбу кресел союзника власти начнется борьба. 

Политолог Артем Шрайбман тоже полагает, что Лукашенко никуда спешить не будет с конституционной реформой. По мнению эксперта Андрея Дмитриева, Батька съездом ВНС попытается доказать, что общественность одобряет то, что он делает в стране. 

Полина ИВАНОВА

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