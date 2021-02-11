Столкновение Китая и США приведет к мировой катастрофе - Си Цзиньпин

Столкновение Китая и США приведет к мировой катастрофе - Си Цзиньпин
Си Цзиньпин. Фото: Huang Jingwen/Xinhua/www.globallookpress.com
В Пекине рассказали о последствиях военного противостояния двух держав

Столкновение Соединенных Штатов и Китая приведет к глобальной катастрофе. Основным выходом из ситуации является взаимное сотрудничество, которое позволит развить отношения Пекина с Вашингтоном, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в диалоге с американским лидером Джо Байденом.

Китайский лидер отметил в беседе с коллегой, что сотрудничество двух государств благотворно повлияет как на КНР, так и на Соединенные Штаты. По словам Си Цзиньпина, в таком случае необходимо партнерское сотрудничество.

Также глава КНР отметил, что обе стороны должны выступать за урегулирование разногласий путем соблюдения принципа взаимного уважения. Си Цзиньпин призвал администрацию Белого дома к возобновлению диалога, а также верному и четкому определению политики обеих сторон во избежание неверных расчетов, передает РИА "Новости".

Как отмечает источник, президент США впервые созвонился с Си Цзиньпином. В диалоге с коллегой Байден сообщил, что Штаты "фундаментально обеспокоены" действиями китайской стороны, затронув тему соблюдения прав человека из-за событий в Гонконге и на Тайване. Также глава США пообещал наладить общение, "ориентированное на результат", о чем говорится на официальном сайте Белого дома.

Си Цзиньпин же, в свою очередь, отметил, что Белый дом должен уважать интересы Китая, для которого вопрос Тайваня с Гонконгом является внутренним делом. Лидер КНР добавил, что обе стороны должны оказывать общую поддержку миру и стабильной обстановке в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Егор МАЛКОВ

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