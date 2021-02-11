Отказ от российской вакцины превратит украинцев в "подопытных кроликов" - депутат Рады

Отказ от российской вакцины превратит украинцев в "подопытных кроликов" - депутат Рады
Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеУкраину предостерегли от очередных провокаций у границ с Крымом
Европа и США ставят эксперименты над страной

Владимир Зеленский не раз высказывался против российской вакцины "Спутник V", заявляя, что украинцы – не кролики, на которых можно экспериментировать. Однако именно это власти и делают, отказываясь от препарата, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.

По его мнению, Киев не стремится спасти народ от коронавируса и лишь руководствуется внешними указаниями. При этом Украины для США и Европы – страна третьего мира. Депутат добавил:

"Я не исключаю, что нам дадут вакцину, чтобы частично испробовать ее, мы же для них подопытные кролики, на которых ставят эксперименты".

По другому сценарию, украинцам достанутся лишь остатки западной вакцины, приводит слова политика РИА "Новости".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил об опасности "Спутника V", заявив, что Россия использует вакцину для усиления политического влияния.

Тем временем все больше стран Европы раздумывают о закупке препарата, а накануне его похвалили и в США.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Крым был, есть , и будет нашим!
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стопик! у тя с мозгами всё в порядке? такую пургу несёшь, что жуть! у вас там все такие, как ты? хоть хохлов не люблю, но от души соболезную, если да.
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим !
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Гость
Жизнь покажет! Только в России пандемия пошла на спад. Пожалейте людей своих.
Ты ещё слезу пусти и изобрази из себя жалостливого Гитлера скоробящего над жертвами Освенциума.
Вы же рос. оккупанты желаете украинцам только "добра",
но при одном условии,
что они навеки вечные будут вашими вассалами и будут жить только по указке московского Рейха или как вы его там Кремлём что ли называете
Крым был, есть , и будет нашим!
Ответить
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим !
Действительно жизнь покажет!
А что только в России пандемия пошла на спад.
А в Украине разве она не пошла?
Прежде чем извергать очередной понос рос. пропаганды посмотри статистку.
В Украине выздоравливают больше людей чем заболевают и разница между выздоравшими и заболевшими инога составляет 5-8 тыс. в пользу выздоровших.
У Украины есть где взять вакцину.
А кто хочет вакцинироваться у оккупантов вперед Чемодан, Вокзал, Фашистская Россия.
Так что пожалейте людей в своей стране где вакцинировано всего 1.5% населения России.
Да хрен с вами.
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим !
Ответить
Гость
Жизнь покажет! Только в России пандемия пошла на спад. Пожалейте людей своих.
Действительно жизнь покажет!
А что только в России пандемия пошла на спад.
А в Украине разве она не пошла?
Прежде чем извергать очередной понос рос. пропаганды посмотри статистку.
В Украине выздоравливают больше людей чем заболевают и разница между выздоравшими и заболевшими инога составляет 5-8 тыс. в пользу выздоровших.
У Украины есть где взять вакцину.
А кто хочет вакцинироваться у оккупантов вперед Чемодан, Вокзал, Фашистская Россия.
Так что пожалейте людей в своей стране где вакцинировано всего 1.5% населения России.
Гость
Ответить
Хохлы страдают врожденным, неизлечимым дебилизмом так что прививай не прививай все равно сдохнут.
Гость
Ответить
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим !
Видимо в рос. казне совсем плохо, раз так настойчиво требуют от Украины закупить не сертиифицированную в МОЗ рос. вакцину Спутник, хотя в самой России вакциновано всего 1,5% населения.
А чем будете вакцинировать ещё 138 млн. россиян?
Ведь вам в отличии от Украины другой вакцины никто не даст.
А что касается украинцев желающих вакционироваться рос вакциной ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, РОССИЯ.
А на гос уровне покупать у окккупантов что то, всеравно что СССР покупать что то у Германии во время 2 мировой войны!
Жизнь покажет! Только в России пандемия пошла на спад. Пожалейте людей своих.
Гость
Ответить
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим !
Видимо в рос. казне совсем плохо, раз так настойчиво требуют от Украины закупить не сертиифицированную в МОЗ рос. вакцину Спутник, хотя в самой России вакциновано всего 1,5% населения.
А чем будете вакцинировать ещё 138 млн. россиян?
Ведь вам в отличии от Украины другой вакцины никто не даст.
А что касается украинцев желающих вакционироваться рос вакциной ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, РОССИЯ.
А на гос уровне покупать у окккупантов что то, всеравно что СССР покупать что то у Германии во время 2 мировой войны!
Жизнь покажет! Только в России пандемия пошла на спад. Пожалейте людей своих!
Гость
Ответить
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим !
Видимо в рос. казне совсем плохо, раз так настойчиво требуют от Украины закупить не сертиифицированную в МОЗ рос. вакцину Спутник, хотя в самой России вакциновано всего 1,5% населения.
А чем будете вакцинировать ещё 138 млн. россиян?
Ведь вам в отличии от Украины другой вакцины никто не даст.
А что касается украинцев желающих вакционироваться рос вакциной ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, РОССИЯ.
А на гос уровне покупать у окккупантов что то, всеравно что СССР покупать что то у Германии во время 2 мировой войны!
Жизнь покажет! Только в России пандемия пошла на спад. Пожалейте людей своих.
Гость
Ответить
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим !
Видимо в рос. казне совсем плохо, раз так настойчиво требуют от Украины закупить не сертиифицированную в МОЗ рос. вакцину Спутник, хотя в самой России вакциновано всего 1,5% населения.
А чем будете вакцинировать ещё 138 млн. россиян?
Ведь вам в отличии от Украины другой вакцины никто не даст.
А что касается украинцев желающих вакционироваться рос вакциной ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, РОССИЯ.
А на гос уровне покупать у окккупантов что то, всеравно что СССР покупать что то у Германии во время 2 мировой войны!
Жизнь покажет! Только в России пандемия пошла на спад. Пожалейте людей своих.
Гость
Ответить
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим !
Видимо в рос. казне совсем плохо, раз так настойчиво требуют от Украины закупить не сертиифицированную в МОЗ рос. вакцину Спутник, хотя в самой России вакциновано всего 1,5% населения.
А чем будете вакцинировать ещё 138 млн. россиян?
Ведь вам в отличии от Украины другой вакцины никто не даст.
А что касается украинцев желающих вакционироваться рос вакциной ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, РОССИЯ.
А на гос уровне покупать у окккупантов что то, всеравно что СССР покупать что то у Германии во время 2 мировой войны!
Жизнь покажет! Только в России пандемия пошла на спад. Пожалейте людей своих.
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