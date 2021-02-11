Украину предостерегли от очередных провокаций у границ с Крымом

Украину предостерегли от очередных провокаций у границ с Крымом
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В парламенте республики заявили, что Незалежная играет в "опасную игру" с западными силами

Власти Незалежной ступили на весьма опасный путь, предложив НАТО задействовать воздушное пространство над территорией Крыма. Соответствующее заявление сделал глава парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Напомним, ранее глава Мининфраструктуры Украины Владислав Криклий выступил с предложением использовать воздушное пространство полуострова для того, чтобы перевозить войска НАТО, а также военное оборудование с необходимым грузом.

По словам крымского парламентария, администрация Незалежной ведет весьма опасную игру, делая небезопасные для себя провокационные заявления.

Подобные действия у границ с Крымом, отметил Гемпель, грозят Украине применением российского потенциала, используемого для защиты населения и государственных границ. Без разрешения российской стороны в воздушном пространстве Крыма не может оказаться ни один летальный аппарат.

Также парламентарий отметил, что украинские власти продолжают попытки стравливания России с НАТО, а сам лидер Незалежной Владимир Зеленский становится "человеком войны".

Избранный курс, подытожил Гемпель в интервью РИА "Новости", гарантирует Украине неизбежный провал.

Ранее парламентарий заявил, что намерение Киева ввести санкции против региональных авиакомпаний из РФ за полеты в Крым вызвано "бессилием и злобой" администрации Незалежной.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Это сигнал о том что Россию , благодаря ее мягкой политике в отношении хунты и мантры о братском укронароде , перестали бояться... Да и амеры уже по два эсминца с томагавками стали пригонять в Черное море а если захотят то кто им запретит прислать третий ? Кстати , томагавки могут быть и с ядерными боеголовками , прямая угроза Москве...
1
новости партнеров

Германия намерена заплатить США за снятие санкций с "Северного потока - 2"

Берлин придумал вариант спасти проект

"У одних густо, у других пусто": президент устроил разнос из-за зарплат россиян

Глава государства потребовал решить проблемы с деньгами бюджетников

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей