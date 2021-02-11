Место чиновника пророчат российскому послу в Минске

Журналисты выяснили, что госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота вскоре может покинуть свой пост, который он занимает с 2011 года.

Об этом стало известно изданию РБК от четырех источников. Россия и Белоруссия якобы уже обсуждают этот вопрос. На смену Рапоте может прийти посол РФ в РБ Дмитрий Мезенцев.

Впрочем, пока власти не комментируют данные журналистов. В МИДах стран отказались отвечать на вопросы, уточняет телеканал "360".