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Журналисты выяснили, что госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота вскоре может покинуть свой пост, который он занимает с 2011 года.
Об этом стало известно изданию РБК от четырех источников. Россия и Белоруссия якобы уже обсуждают этот вопрос. На смену Рапоте может прийти посол РФ в РБ Дмитрий Мезенцев.
Впрочем, пока власти не комментируют данные журналистов. В МИДах стран отказались отвечать на вопросы, уточняет телеканал "360".
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