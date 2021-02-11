В Латвии бурно протестуют из-за отключения российских телеканалов

В Латвии бурно протестуют из-за отключения российских телеканалов
Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Сотни тысяч зрителей в прибалтийской стране остались без любимых программ

В Латвии разрастается недовольство из-за нового запрета властей. К бурным протестам против закрытия 16 российских телеканалов присоединились депутаты Сейма – бывшие и нынешние.

Ситуация с пандемией заставляет многих жителей страны долго находиться дома. А их лишили возможности смотреть любимые программы. 

Люди испытывают психологический дискомфорт и депрессию. У них может произойти стресс и даже эмоциональный срыв. 

Причину решения отключить ТВ-каналы Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии не указал. Однако, даже если оно принято из-за нарушения авторских прав и других проблем, иначе как произволом подобный запрет не назовешь, сказано в заявлении фракции "Согласия" в Сейме.

Депутаты этой крупнейшей в прибалтийской стране оппозиционной партии призвали подумать о последствиях отключения российских телеканалов. Также они выразили надежду на то, "что ответственные лица подключатся к диалогу с обществом".

Негативно оценил запрет и сопредседатель Русского союза Латвии, экс-депутат Сейма Мирослав Митрофанов. В беседе с корреспондентом РИА "Новости" он назвал это "языковым свинством" и  "очередным ударом по русскоязычному телевидению под очередным надуманным предлогом".

Не остался в стороне и экс-министр образования и науки Латвии Вячеслав Домбровский. Он резко раскритиковал такое решение и отметил, что не к лицу демократической стране, "уважающей свободу слова, закрывать телеканалы". И высказался о дискриминации русскоязычных жителей страны.

Ранее стало известно, что черный список Национального совета по электронным СМИ пополнился еще 16 российскими ТВ-каналами. Заблокировали "РЕН ТВ Балтия", "НТВ Мир Балтия", "Киномикс" и другие.

Полина ДОРОЖКИНА

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Те же факельные шествия нацистов, те же фюреры, те же цензура, репрессии и геноцид НЕарийких народностей!
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