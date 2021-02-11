Бывший посол рассказал, как экс-президент США проехался по канцлеру

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал канцлера ФРГ и экс-главу правительства Великобритании Терезу Мэй "неудачницами" во время торжественного парада во Франции, который проходил еще в 2017 году в честь Дня взятии Бастилии. Такое заявление сделал экс-представитель французской дипмиссии Жерар Аро.

По словам бывшего посла, американский лидер в тот момент присутствовал на параде в качестве почетного гостя французского коллеги Эммануэля Макрона.

К празднику также решили приурочить 100-летие со дня вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну с союзниками. Бывший посол также вспомнил, что экс-глава США решил дать столь нелестную оценку британской и немецким коллегам после того, как сам спросил у Макрона, как последний относится к Меркель и Мэй.

Не дождавшись ответа президента Франции, республиканец заявил, что считает лидеров "неудачницами", заявил Аро в интервью журналистам в документальной картине "Трамп покоряет мир", которые транслируется на телеканале Би-би-си.

"Трамп является представителем мира недвижимости Нью-Йорка, который является миром убийц", – высказался бывший посол.

По словам Аро, на первой встрече с Трампом Макрон пожал коллеге руку, что, по мнению бывшего посла, следует расценивать как "встречу двух альфа-самцов".

"И поэтому Макрон ответил как еще один альфа-самец на примитивной сцене в джунглях", – считает экс-дипломат.

Ранее действующий вице-президент США Камала Харрис назвала Трампа "угрозой" для Америки.