Полное подчинение Западу: реформы Чубайса назвали губительными для России

Полное подчинение Западу: реформы Чубайса назвали губительными для России
Анатолий Чубайс. Фото: Vladimir Khodakov/Russian Look/www.globallookpress.com
Наша страна лишится всех своих сильных сторон, если прислушается к политическому деятелю

Предложения Анатолия Чубайса реформировать налоговую систему и систему кредитного регулирования для развития бизнеса обернутся для России уничтожением всех ее сильных сторон и уходом со вторых ролей в мире на третьи. Таким мнением поделился политолог Евгений Сатановский.

Эксперт считает, что Чубайс предлагает России тот путь, по которому она пошла 30 лет назад. "Означает это полное подчинение страны всему западному", – отметил Сатановский.

По словам политолога, предложение реформы превратят страну в протекторат или множество колоний Вашингтона и Брюсселя. В своем телеграм-канале Сатановский подчеркнул, что во многом именно из-за Чубайса Россия перестала быть сверхдержавой, лишившись большей части промышленности и инфраструктуры. Взамен наша страна не получила никаких инвестиций и технологий, обещанных командой политического деятеля.

Ранее Чубайс раскритиковал отказ России от углеродного налога. По его словам, из-за этого решения казна лишится огромной суммы.

Карина СИРАЗОВА

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Гость
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Неужели Чубайс и ему подобные ещё мало принесли вреда России ? Сделал ли он что-нибудь хорошее для народа ? почему он до сих пор не в Сибири, с полной конфискацией имущества, счетов и всего прочего. Таким как он вообще должно быть отказано в правах.
Гость
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СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим !
Стесняюсь спросить.
А что у России есть что то своё кроме нефти и газа?
А вы послушайте пьяницу и предателя Евгения Киселева на укро-ТВ, он там Ганапольскому рассказывал, что в России уже нету газа. Да он много чего городил, когда появлялся после очередного запоя. Для вас этот бред является путеводными маяками, он позволяет вам думать, что вы еще живете.
Гость
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СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим !
Стесняюсь спросить.
А что у России есть что то своё кроме нефти и газа?
Ну благодаря вам и санкциям запада, уже много чего появилось. Скоро будет ещё больше. Восстанавливаемся медленно и тяжело, но всё же восстанавливаемся. В отличии от вас. А про нефть и газ. Посмотрите динамику процента в экспорте РФ за последние годы. Вам же желаю не повторять путь РФ в 90-<цензура>. Хотя такой же ошибки как с РФ и с ВВП, с вами запад не допустить. Уничтожите, распродадите всё своё и без шансов на восстановление. Далее будет плановое сокращение населения и останется распроданная на запад земля для сельхозугодий. Которая будет убита штатовскими компаниями за лет 20ть.
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим !
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Стесняюсь спросить.
А что у России есть что то своё кроме нефти и газа?
Гость
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Этого рыжего пedeраста надо было давно набутылить и прилюдно казнить!
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