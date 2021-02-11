Терпение Кремля развязало руки Украине - политолог

Терпение Кремля развязало руки Украине - политолог
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Руководство Незалежной из-за возросшей наглости пошло на конфликт с Китаем

Чрезмерная терпимость Москвы по отношению к украинской стороне весьма ощутимо "разбаловала" Киев, которые решился на конфликт с Китаем. Такое заявление сделал политолог Сергей Михеев.

Эксперт напомнил о недавно вспыхнувшем скандале, который разгорелся после того, как украинская администрация воспрепятствовала дальнейшим действиям китайских инвесторов, скупивших основную часть акций предприятия "Мотор Сич".

По словам специалиста, Кремль довольно долгое время хранил терпение в ответ на провокационные выпады администрации Незалежной, за действиями которых стоят интересы Соединенных Штатов. В итоге у украинского правительства выработалось чувство безнаказанности, и Киев решил обострить отношения с КНР.

Михеев напомнил, что изначально РФ предупреждала Пекин о высоких рисках при выстраивании отношений с постмайданным руководством. Тем не менее, Китай не стал обращать внимания на предостережения, пишет РИА "ФАН".

В Киеве же ожидают, что КНР последует примеру России и "проглотит" выходку. Однако для Пекина непривычен подобный формат выстраивания отношений. По этой причине, убежден специалист, Украине грозят неприятные последствия.

"Китайцы такие вещи не прощают, это не русские. Это на Украине любят рассказывать про злых москалей. На самом деле злых они еще не видели", – заявил политолог в эфире "Вести FM".

Ранее Михеев заявил, что урегулирование ситуации в Донбассе противоречит интересам США.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Китайцы умеют считать деньги. И если они вкладывают куда-то, то нужны очень веские, понятные и приемлемые для него основания что-бы он мог спокойно к этой потере отнестись. А тут его просто кинули и он это понимает. Если раньше незалежная могла флиртовать с разными странами, то сейчас её уже в извращённой форме употребляет Европа, конфетно-букетный период закончился, Китай думаю теперь тоже встал в очередь. Это только Россия прощать умеет, но боюсь что через некоторое время прощать уже будет некого.
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим !
Ответить
Всё это называется операция по обеспечению рос вертолётов украинскими авиациоными двигателями через Китай.
По сколько наглая и хамская политика России по отношению к Украине (воровство Крыма и развязывание войны на Донбассе) привела к санкциями и соответственно оставила рос. вертолёты без авиационных двигателей.
Точно также наглая и хамская политика России по отношению к Украине (воровство Крыма и развязывание войны на Донбассе) оставила индийские корветы построенные в России без газотурбиных установок которые производились в украинском Николаеве на Заря-Машпроект.
М
Ответить
Гость
Товарищу Михееву хотелось бы напомнить, что гуки - первостатейные мошенники. В 2012г. они"кинули" украинский завод "Море", украв технологию производства ДВКП"Зубр".С чего это Украина должна усиливать военный потенциал китайского большевизма?Кстати, китайские "товарищи"не раз столь же подло кидали и "Рособоронэкспорт"(та же история с палубными истребителями Су-33:гуки наобещали золотые горы,потом типа "для пробы" купили только 2 самолета, выявили технологию и сейчас производят пиратские копии).
а разве агроколхоз не усиливал потенциал китая продажей многих технологий доставшийся ей от усср,мало было проданно пока хозяева в ес и сша не встрепенулись?
китайск товарищи,вы правы,весь мир обкрадывают и россию в том числе и по злому умыслу местной власти в россии в том числе,
разница между воровством китая и продажностью укров в том что если бы не противостояние китая и сша агроколхоз продал бы все остальное без сопротивления и понтов с санкциями
Гость
Ответить
Товарищу Михееву хотелось бы напомнить, что гуки - первостатейные мошенники. В 2012г. они"кинули" украинский завод "Море", украв технологию производства ДВКП"Зубр".С чего это Украина должна усиливать военный потенциал китайского большевизма?Кстати, китайские "товарищи"не раз столь же подло кидали и "Рособоронэкспорт"(та же история с палубными истребителями Су-33:гуки наобещали золотые горы,потом типа "для пробы" купили только 2 самолета, выявили технологию и сейчас производят пиратские копии).
1
новости партнеров

США использовали санкции против "Северного потока-2" для газовой войны Украины с Россией - эксперт

Основную ставку американцы делали на Порошенко

В России заявили о подорожании популярного продукта

Неурожай в стране-поставщике привел к повышению стоимости товара

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей