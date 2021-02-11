В Кремле отреагировали на сообщения о планах Лукашенко получить кредит

Москва не спешит раскрывать подробную информацию

Повестка предстоящей встречи президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в настоящее время формируется. Обсуждение деталей преждевременно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что белорусский лидер на встрече с президентом РФ, которая состоится в Сочи, намерен обратиться с просьбой предоставить кредит в размере 3 миллиарда долларов.

Однако, заявил российский госслужащий, власти пока что не намерены раскрывать информацию о предстоящих темах обсуждения лидеров, передает РИА "Новости".

Егор МАЛКОВ

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Сколько можно содержать нахлебников, давать- прощать, про своих граждан забыли...
они перебьются на хлебе с водой.
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Сколько можно содержать нахлебников, давать- прощать, про своих граждан забыли...
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