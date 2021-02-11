На Украине устроили истерику из-за учебника "с запахом русского мира"

На Украине устроили истерику из-за учебника "с запахом русского мира"
Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com|www.globallookpress.com
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Львовский депутат возмущена словами автора, который утверждает о российском происхождении ряда городов Незалежной

Народный депутат из Львова Наталья Пипа выразила возмущение из-за содержания одного из учебников по истории для восьмиклассников, в котором утверждается, что Россия основала Одессу, Днепр, который в годы Российской империи именовался Екатеринославом, а также Симферополь с Севастополем. По словам парламентария, школьники Незалежной могут в самом скором времени получить в руки учебники с "запахом русского мира".

Как отметила народная избранница, учебники уже были проанализированы профессором Виктором Брехуненко, который также выразил солидарность с позицией Пипы. Ученый считает, что основная позиция автора сводится к следующему: если бы Украина была настроена на российский курс, то страна могла бы избежать войны и обеспечить население условиями для жизни, которые отличались бы от современных в лучшую сторону.

"2 февраля комиссия из шести человек в МОН вынесла решение. Двое человек полностью не согласились с решением принять этот учебник, просили записать это в протокол. Есть вероятность, что большинство голосов коррумпированы", – заявила Пипа в эфире канала "Украина 24".

Депутат добавила, что власти должны отменить решение о рекомендации изданных учебников, а также учредить независимую комиссию, которая могла бы принять вместе со специалистами окончательное решение.

Также Пипа готовится обратиться в СБУ и СНБО. Народная избранница утверждает, что получила заявление ученого совета института имени Грушевского, который подтвердил, что содержимое текстов учебника "не соответствует здравому смыслу".

Ранее в СНБО Украины оскорбились словами главы Совбеза России Николая Патрушева о притеснении русского языка на территории Незалежной.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Брехуненко... дальше его можно и не слушать, фамилия говорит сама за себя
Гость
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Похоже в этой стране нормальных людей скоро можно будет пересчитать по пальцам. Идиотизм зашкаливает и к сожаление лечение может быть только хирургическим.
Гость
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Только и занимаются тем, что устраивают истерики,надувают щеки и портят воздух. Любой дурью готовы маяться, только бы не работать.
Гость
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Брехуненки - это всё, что надо знать о папуасах новой Свинеи.
Гость
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Пипе с Брехуненко конечно обидно, что Одесса это не Пипа, а Севастополь не Брехунец!
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