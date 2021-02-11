Польский премьер поспорил с президентом Германии из-за "Северного потока-2"

Польский премьер поспорил с президентом Германии из-за "Северного потока-2"
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Варшава настаивает на том, что Москве нельзя давать инструменты влияния на ЕС

Газопровод "Северный поток-2" нельзя расценивать как компенсацию за Вторую мировую войну. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Комментируя высказывания президента ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, он отметил, что послевоенные долги до сих пор не погашены. Однако не согласился, что "Северный поток-2" имеет к этому отношение. Напротив, по его мнению, с помощью нового газопровода Россия только навредит ЕС.

"Северный поток-2" (…) облегчит России проведение агрессивной политики, повысит зависимость Европы, нанесет ущерб экономике и безопасности. Пора его остановить", 

– написал польский премьер в "Твиттере" в ответ на слова президента ФРГ.

Ранее Штайнмайер высказал мнение, что энергетика – практически единственный оставшийся сегодня мост между РФ и Европой, и в этом контексте вспомнил о погибших во Второй мировой войне 20 миллионах граждан СССР, передает "Свободная пресса".

Это заявление уже вызвало негативную реакцию посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. Он сообщил, что шокирован повторением российской пропаганды устами президента Германии. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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"вызвало негативную реакцию посла Украины в ФРГ".

Опять истерика и порча воздуха. Все стандартно. Лет через 10 они начнут понимать, что всем надоели еще в 2019 году, но будет уже нечего и негде менять.
Гость
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Немцы никогда не считали поляков за людей и правильно делали, да и сейчас если немцы натянут поленья по самые небалуйся Россия возражать не будет. С немцами вести дела понятнее чем с поленьями.
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