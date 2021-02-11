Польский премьер поспорил с президентом Германии из-за "Северного потока-2"

Варшава настаивает на том, что Москве нельзя давать инструменты влияния на ЕС

Газопровод "Северный поток-2" нельзя расценивать как компенсацию за Вторую мировую войну. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Комментируя высказывания президента ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, он отметил, что послевоенные долги до сих пор не погашены. Однако не согласился, что "Северный поток-2" имеет к этому отношение. Напротив, по его мнению, с помощью нового газопровода Россия только навредит ЕС.

"Северный поток-2" (…) облегчит России проведение агрессивной политики, повысит зависимость Европы, нанесет ущерб экономике и безопасности. Пора его остановить",

– написал польский премьер в "Твиттере" в ответ на слова президента ФРГ.

Zgadzam się z 🇩🇪Prezydentem, że powojenne długi nie zostały spłacone, ale #NordStream2 nie jest żadną rekompensatą. To działanie za plecami UE, które ułatwi Rosji prowadzenie agresywnej polityki, zwiększy zależność Europy, zaszkodzi gospodarce i bezpieczeństwu. Czas to zatrzymać. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 11, 2021

Ранее Штайнмайер высказал мнение, что энергетика – практически единственный оставшийся сегодня мост между РФ и Европой, и в этом контексте вспомнил о погибших во Второй мировой войне 20 миллионах граждан СССР, передает "Свободная пресса".

Это заявление уже вызвало негативную реакцию посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. Он сообщил, что шокирован повторением российской пропаганды устами президента Германии.