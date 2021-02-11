Курс рубля
- Доллар по 25 рублей: дорожающая нефть вернет рынок валют на докризисный уровень
- Доллар перевалил за 76 рублей
- Рубль подорожает к марту - прогноз
Проект новой Конституции Белоруссии будет подготовлен до конца текущего года. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, выступая перед участниками Всенародного белорусского собрания в четверг, 11 февраля.
По словам лидера страны, в течение 2021 г. поправки в Конституцию будут обсуждаться, затем свое слово скажет народ.
"В начале следующего года, как минимум, мы вынесем его на референдум",
– заявил Лукашенко.
При этом он отметил, что согласен с необходимостью внести изменения в главный закон страны, но подчеркнул, что Беларусь должна в любом случае остаться президентской республикой.
О чем еще рассказал Лукашенко делегатам Всенародного собрания, читайте в подборке "Утро.ру".
Основную ставку американцы делали на Порошенко
Неурожай в стране-поставщике привел к повышению стоимости товара