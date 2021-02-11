Сначала пройдет обсуждение, на 2022 год запланирован референдум

Проект новой Конституции Белоруссии будет подготовлен до конца текущего года. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, выступая перед участниками Всенародного белорусского собрания в четверг, 11 февраля.

По словам лидера страны, в течение 2021 г. поправки в Конституцию будут обсуждаться, затем свое слово скажет народ.

"В начале следующего года, как минимум, мы вынесем его на референдум",

– заявил Лукашенко.

При этом он отметил, что согласен с необходимостью внести изменения в главный закон страны, но подчеркнул, что Беларусь должна в любом случае остаться президентской республикой.

О чем еще рассказал Лукашенко делегатам Всенародного собрания, читайте в подборке "Утро.ру".