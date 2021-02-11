Власти Республики планируют закупить GPS-трекеры для слежки за работой на стройках

Глава Крыма Сергей Аксенов отчитал чиновников за провал исполнения работ по капремонту на объектах социальной значимости и пригрозил провести закупку GPS-трекеров, чтобы отслеживать из присутствие на стройках. Об этом республиканский руководитель говорил на совещании по инфраструктурным проектам, реализуемым в рамках Федеральной целевой программы.

Особой критике подвергся вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, который пожаловался на дефицит рабочих рук на ряде объектов здравоохранения. Там не хватает около 2500-3000 человек. Кабанов сообщил, что регион ведет переговоры с властями Южного федерального округа, чтобы оттуда переманить подрядчиков, передает РИА ФАН.

"К сожалению, капитальный ремонт – это такие виды работ, за которыми очередь никогда не стояла на строительном рынке. Работы низкомаржинальны", – заметил вице-премьер.

"Очередь, в смысле, там украсть много нельзя, или что?", – тут же отреагировал Аксенов.

Он согласился капремонт на объектах соцсферы называть низкомаржинальными работами.

Кабанов пошел на попятную и ответил, что все будет сделано, поскольку "выбора нет".

Однако главе Крыма этого показалось мало и он развернул тему дальше. Аксенов предложил объединять высокомаржинальные работы с теми объектами, на которых "невозможно много украсть". Он особо подчеркнул, что несмотря на сложные сегодня экономические условия, работы на полуострове хватает на годы вперед, и государство в них вкладывает средства. Для любого предпринимателя здесь "золотое дно", заметил Аксенов.

По его словам, федеральный центр уже выделил деньги на многие строительно-монтажные работы, но реализовать их не получается из-за плохой организации. Крымский глава напомнил, что ранее уже предлагал закупить GPS-трекеры, чтобы отслеживать, как чиновники профильных комитетов ведут ревизии на стройках.

"Фоточки в соцсетях, конечно, хорошо, но результата это не приносит особо", – подытожил он.

Отмечается, что до 18 февраля власти Крыма должны решить вопрос слежки по GPS-трекерам.

Напомним, пока гражданская власть российского полуострова занимается вопросами капремонта, киевский режим устами министра инфраструктуры Владислава Криклия призывает НАТО осуществлять полеты своей боевой авиации над крымскими городами. Подобные прожекты постмайдановских деятелей в Москве сочли провокацией и попыткой столкнуть альянс с РФ.

