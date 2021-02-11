Брюссель не может наказать "напористую Москву" из-за разногласий внутри ЕС

Глава МИД России Сергей Лавров ошеломляюще переиграл верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля во время его визита в Москву. Такое унижение посланца Брюсселя свидетельствует о разобщенности блока по РФ, говорится в материале британской The Guardian.

На следующей неделе могут быть объявлены новые санкции Евросоюза в адрес России, но даже унижение главы внешнеполитического ведомства ЕС в Москву на прошлой неделе, похоже, не обострит "печально разделенную политику блока в отношении Кремля", считают аналитики.

В статье отмечается, что Боррель подвергся резкой критике со стороны депутатов Европарламента, дипломатов и наблюдателей после возвращения из столицы РФ. В основном они считают, что Лавров "ошеломляюще его переиграл".

Однако эксперты прогнозируют, что недавний конфликт между ЕС и Россией вряд ли приведет к немедленному ужесточению позиции союза в отношении "все более напористой Москвы", потому что государства-члены не могут договориться о том, как вести себя с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет издание.

Поездка Борреля, против которой выступали некоторые европейские страны, завершилась пресс-конференцией, в ходе которой Лавров обвинил лидеров ЕС во лжи об отравлении блогера Алексея Навального и назвал союз "ненадежным партнером".

В дополнение "к оскорблению", Боррель впоследствии узнал из "Твиттера", что Россия выслала дипломатов из Германии, Швеции и Польши за участие в демонстрациях в поддержку осужденного по делу "Ив Роше".

Боррель сказал депутатам ЕП, что между Евросоюзом и РФ существует "глубокое разочарование и растущее недоверие", и что он предложит дальнейшие конкретные шаги, возможно, включая санкции, против Москвы на встрече министров иностранных дел ЕС 22 февраля.

На это Лавров заявил, что именно Брюссель "отталкивает Россию", и подтвердил стремление РФ к отношениям, "основанным не на односторонних требованиях, а на взаимном уважении и учете интересов друг друга", цитирует The Guardian нашего министра.

Некоторые евродепутаты полагают, что Москва "злоупотребила" визитом Борреля, чтобы "унизить и оскорбить ЕС". В частности об этом заявила голландская социалистка Кати Пири. По ее мнению, результат мог бы быть другим, "если бы лидеры ЕС заняли более жесткую позиции", и призвала выработать единую стратегия в отношении России. Такой же точки зрения придерживается немецкий евродепутат от "Зеленых" Рейнхард Бутикофер, назвавший визит Борреля в Москву "провальным".

"Однако единство ЕС в отношении России вряд ли появится в ближайшее время. Несмотря на растущую озабоченность поведением Москвы во многих столицах, существуют широко распространенные разногласия по поводу того, как реагировать, поскольку национальные стратегические и экономические интересы далеко не совпадают", – говорится в статье.

В качестве примера там приводится позиция Берлина, который не хочет наказывать Москву путем отказа от проекта "Северный поток-2". В Германии предпочитают накладывать санкции на против богатых сторонников Кремля.

За диалог и стратегическую "перезагрузку" отношений между ЕС и Россией по-прежнему выступает президент Франции Эммануэль Макрон, в то время как Польша и страны Балтии хотят гораздо более жестких действий.

"Москва знает, чего она хочет от ЕС: отношений, основанных на работе отдельно с каждым государством-членом. ЕС и государства-члены в совокупности, напротив, не знают, какого рода диалог или отношения они хотят с Россией", – подчеркнула представительница европейского аналитического центра Карнеги Джуди Демпси.

В свою очередь член Европейского совета по международным отношениям Нику Попеску считает, что лучшие результаты для ЕС принесет "более мускулистый подход" к Москве. Для этого нужно и дальше давить на Россию санкциями, отказаться от "СП-2", больше сотрудничать со странами Восточной Европы. Это трудный путь, но в конечном итоге он является более безопасным для возобновления сотрудничества с Россией, убежден молдаванин.

