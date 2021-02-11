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Планы властей Норвегии по переброске на авиабазу около Тронхейма стратегических бомбардировщиков США свидетельствует об очередном шаге Пентагона по укреплению своей военщины у границ России. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
"Мы расцениваем это решение Осло как еще один шаг в целой цепочке
подобных действий по наращиванию военной активности на крайнем Севере в
непосредственной близости от российских рубежей", – цитирует РИА "Новости" нашего дипломата.
Также ранее сегодня представитель отечественного внешнеполитического ведомства ответила на угрозы Брюсселя ввести новые санкции против Москвы, сообщает Общественная служба новостей. Если Евросоюз все-таки решится на такой шаг, то Россия отреагирует "соизмеримо". Как именно, дипломат не уточнила.
По данным СМИ, Минобороны США направило четыре бомбардировщика B-1 и около 200 военнослужащих на норвежскую авиабазу Эрланн.
Напомним, накануне американское издание
Business Insider
вышло со статьей, в которой говорилось о тревоге Пентагона, которую у них вызывает растущий флот ВС РФ, особенно подлодки, базирующиеся в северных морях страны. Военные США сокрушаются, что наши субмарины ходят бесшумно и долго, а удары наносят на дальние расстояния.
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