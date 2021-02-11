Президент прекратил финансировать строительство стены на границе с Мексикой

Джо Байден положил конец одному из самых важных крупных проектов республиканца Дональда Трампа.

Стало известно, что финансирование строительства стены на границы США с Мексикой было прекращено. Также демократ отменил действующий с февраля 2019 года режим чрезвычайной ситуации, пишет РИА "Новости".

46-й президент Штатов решил, что введение режима чрезвычайной ситуации на границе двух государств было "необоснованным". В письме, которое было направлено спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, Байден подчеркнул, что не намерен тратить деньги налогоплательщиков на строительство стены, а также потребовал пересмотреть все ресурсы, которые были направлены на это.

Ранее стало известно, что в скором времени. Байден получит доступ к секретным переговорам Путина и Трампа.