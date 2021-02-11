Байден поставил крест на крупнейшем проекте Трампа

Президент прекратил финансировать строительство стены на границе с Мексикой

Джо Байден положил конец одному из самых важных крупных проектов республиканца Дональда Трампа. 

Стало известно, что финансирование строительства стены на границы США с Мексикой было прекращено. Также демократ отменил действующий с февраля 2019 года режим чрезвычайной ситуации, пишет РИА "Новости". 

46-й президент Штатов решил, что введение режима чрезвычайной ситуации на границе двух государств было "необоснованным". В письме, которое было направлено спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, Байден подчеркнул, что не намерен тратить деньги налогоплательщиков на строительство стены,  а также потребовал пересмотреть все ресурсы, которые были направлены на это. 

Ранее стало известно, что в скором времени. Байден получит доступ к секретным переговорам Путина и Трампа. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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