Америка назвала условия для снятия санкций против России

Америка назвала условия для снятия санкций против России
Фото: Liu Jie/XinHua/www.globallookpress.com
Штаты ждут вывода наших военных с полуострова и Донбасса

Вашингтон никогда не признает российский Крым и не отменит санкции в адрес РФ, пока Москва не изменит свою политику в отношении Украины. Об этом заявил дипломат постпредства США Родни Хантер на заседании СБ ООН.

"Мы никогда не признаем попытку России аннексировать Крым. Санкции США в ответ на агрессию России на восточной Украине и оккупацию Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не изменит свой курс", – цитирует РИА "Новости" американца.

Он призвал Москву "немедленно прекратить свою агрессию" в Донбассе, выполнять все обязательства по Минским соглашениям, а также вывести военных с полуострова.

Штаты периодически выступают с призывными речами к России, в которых требуют то покинуть Крым, то забрать мифические ВС РФ с территории ДНР и ЛНР, обозначая условия отмены рестрикций по Украине. Чаще всего это происходит на фоне каких-либо значимых для киевского режима дат, или на заседаниях Совбеза ООН.

В свою очередь Москва неоднократно говорила об отсутствии в Донбассе наших военнослужащих. Что касается Крыма, то его принадлежность РФ обусловлена исключительно выбором жителей региона в ходе всекрымского референдума в 2014 году.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость
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Гость
я бы добавил - прекращение существования государства россия и передача всех ЯО United States
Я бы еще добавил - самоликвидация половины населения, безоговорочная сдача ресурсов и передача всех предприятий американцам за резанную бумагу. И любовь в десны с хохлами...
Будем вместе на надувных лодках кататься)))
Гость
Ответить
я бы добавил - прекращение существования государства россия и передача всех ЯО United States
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