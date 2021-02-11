Евродепутаты призвали Брюссель вмешаться в конфликт в Донбассе

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ЕС должен работать над вводом миротворческих сил ООН в мятежный шахтерский регион

Еврокомиссия и Внешнеполитическая служба ЕС должны активизировать свои усилия в вопросе урегулирования внутриукраинского вооруженного конфликта в Донбассе. К этому призвали Брюссель депутаты Европарламента в новой резолюции.

Как передают РИА "Новости", парламентарии блока предложили работать над "усилением мер доверия", а также хотят получить мандат на ввод миротворцев ООН в Донбасс.

Кроме того, они призвали Евросоюз ЕС готовиться к ужесточению санкций против России, "если того потребует ситуация".

Также с неожиданным заявлением сегодня выступил и критикуемый со всех сторон в Старом свете за визит в Москву глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Испанский дипломат объявил, что нормализации отношений между РФ и ЕС не произойдет, пока не будут реализованы Минские соглашения, пишет телеграм-канал ТАСС. О роли Киева в выполнении этих договоренностей, не уточняется.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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