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Еврокомиссия и Внешнеполитическая служба ЕС должны активизировать свои усилия в вопросе урегулирования внутриукраинского вооруженного конфликта в Донбассе. К этому призвали Брюссель депутаты Европарламента в новой резолюции.
Как передают РИА "Новости", парламентарии блока предложили работать над "усилением мер доверия", а также хотят получить мандат на ввод миротворцев ООН в Донбасс.
Кроме того, они призвали Евросоюз ЕС готовиться к ужесточению санкций против России, "если того потребует ситуация".
Также с неожиданным заявлением сегодня выступил и критикуемый со всех сторон в Старом свете
за визит в Москву глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Испанский дипломат объявил, что нормализации отношений между РФ и ЕС не произойдет, пока не будут реализованы Минские соглашения, пишет телеграм-канал ТАСС. О роли Киева в выполнении этих договоренностей, не уточняется.
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