Почему Украина отказалась от автономии Донбасса: Кравчук назвал причину

Почему Украина отказалась от автономии Донбасса: Кравчук назвал причину
Леонид Кравчук. Фото: Olena Khudiakova/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Глава киевской делегации заявил, что Незалежная начнет трещать по швам

Украинские власти не могут наделить самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР автономией из-за вооруженного конфликта, который происходит в регионе. Позицию властей Незалежной озвучил Леонид Кравчук, в настоящее время возглавляющий киевскую делегацию в переговорах по Донбассу.

По словам первого президента Украины, подготовка к процессу федерализации государства спровоцирует полное разрушение и распад страны. Если на сегодняшний день сделать заявление о полной свободе Донбасса на фоне окончательно потерянного Крыма, Незалежная "начнет трещать по швам", убежден украинский госслужащий.

Кравчук также считает, что в текущий момент власти совершенно не подготовлены к федерализации государства из-за существенного различия регионов по языковому, политическому и социальному признакам.

"Очень много всего, что сначала нужно привести к единому знаменателю", – заявил Кравчук в интервью "Ленте.ру".

Также глава украинской делегации отметил, что лишь после выработки специфики принципов федерализации, подходящих для Незалежной, вопрос можно представить на обсуждение населения. Однако перед этим необходимо полностью прекратить конфликт в Донбассе.

Ранее Кравчук выступил за проведение референдума на Украине для того, чтобы выяснить позицию населения по вопросу Крыма: действительно ли необходимо "вернуть" регион в состав государства.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Прямым текстом признали, что если дадут автономию одним, то остальные просто разбегутся, так как их кроме штыков киевских вертухаев ничего не держит!
Побегут как крысы с тонущего корабля с процветающей и демократической Украины! :))))))))))))))))
Украина - тюрьма народов!!!!
Гость
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Такую красоту про с рать - д. б
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