Мишустин выбрал нового руководителя Пенсионного фонда

Пост занял глава Фонд социального страхования

Как и сообщали СМИ, глава Пенсионного фонда России Максим Топилин покинул свой пост. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующий указ.

Организацию теперь возглавит экс-начальник ФСС Андрей Кигим. Кто же займет его кресло, станет известно позднее, говорится на сайте кабмина. 

О том, что Топилин может уйти из ПФР, журналисты сообщили накануне. Также источники в правительстве говорили о том, что Кигим – наиболее вероятный кандидат на эту должность. Кабмин якобы хочет сменить вектор социально-экономического развития. Чем теперь займется Топилин, пока не известно, 

Полина ИВАНОВА

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