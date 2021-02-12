Пост занял глава Фонд социального страхования

Как и сообщали СМИ, глава Пенсионного фонда России Максим Топилин покинул свой пост. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующий указ.

Организацию теперь возглавит экс-начальник ФСС Андрей Кигим. Кто же займет его кресло, станет известно позднее, говорится на сайте кабмина.

О том, что Топилин может уйти из ПФР, журналисты сообщили накануне. Также источники в правительстве говорили о том, что Кигим – наиболее вероятный кандидат на эту должность. Кабмин якобы хочет сменить вектор социально-экономического развития. Чем теперь займется Топилин, пока не известно,