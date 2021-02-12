Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом - Лавров

Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом - Лавров
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Кремле допускают подобный сценарий при определенных факторах

Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом при введении очередных экономических ограничений против России в виде рестрикций в отношении "чувствительных секторов экономики". Соответствующее заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров.

По словам министра, российские власти исходят из состояния своей готовности – при очередных санкционных ограничениях, которые спровоцируют для российской экономики риски, Москва задействует подобные меры против Евросоюза.

"Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но нужно быть готовым. Хочешь мира – готовься к войне", – заявил глава внешнеполитического ведомства в эфире интернет-передачи "Соловьев Live", фрагмент которого был опубликован на сайте российского МИД.

Министр при этом не стал уточнять, о каких конкретных экономических секторах идет речь и каким образом Москва приступит к разрыву отношений с Евросоюзом.

Также Лавров отметил, что к настоящему времени Россия достигла полной самодостаточности в военной сфере. Такие же цели, заявил он, необходимы государству и в экономике.

Ранее британское издание The Guardian заявило о том, что глава МИД РФ переиграл главу евродипломатии Жозепа Борреля в ходе недавнего визита последнего в Москву.

Егор МАЛКОВ

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Русский
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Только вранги и заставят заниматься своей жкономикой.
Гость
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Любистка информатистка
актом возмездия по приказу верховного главнокомандующего россии и «навечно присоединенного к россии Украинского Крыма» президента Путина -Украинский Крым будет безвозвратно взорван, превратится в ядерный пепел и будет погребён в пучину морскую, чтобы никогда больше украденный Украинский Крым никому не достался, Аминь! В этот момент из-под Земли из Ада звучит зловещий смех Дьявола почему-то очень похожий на дьявольский смех Путина: «<цензура>-<цензура>-<цензура>-<цензура>-<цензура>!», занавес закрывается…
Какие больные фантазии.
Гость
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О том кому станет хреновее от разрыва отношений понятно - ВСЕМ! Плохой мир лучше любой войны. И слава богу в Европе умных больше чем хохлов поляков и прибалтов. Эти отморозки похоже вообще дальше собственной зад... ничего не просчитывают. Так что пусть пока ждут и радуются. Никакого разрыва отношений не будет, ну если только поиграются в перетягивание каната.
Имеем хохлоклоунов в Европе и Польше
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надо понимать что с ЕС можно а вот с конкретной страной нет. Послать всех лесом и остваить персоналные договора с Германией. И всю эту прибалтику, польшу и хохлов в лес.
Гость
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СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим !
Лошади Лаврову глубоко плевать на граждан Россиии!
Его то доченька гражданочка США и внучечки будут гражданинами США.
А вот вы росияне отстой. Зачем вам Европа? Зачем вам европейские автомобили, кмпютерная техника?
Ваши родители ковырялись в навозе и вы со своими потомками тоже ковыряйтесь в навозе.
А потомки лошади Лаврова будут гражданинами США и в навозе не будут ковыряться.
Наверное та неизвестная нация, к которой Вы относитесь, наиглавнейшая в процессе производства европейских автомобилей и "кмпютеной" техники и Вы очень гордитесь этим фактом...
Гость
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испугал ежа жолой гопой, <цензура>-<цензура>-<цензура>
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим !
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Гость
Это просто слова, а в чем конкретно разрыв?
Северный поток закрываем? Торговлю с ЕС нефтью, газом, лесом, металлом прекращаем?
Торговые сети, которыми владеют европейцы - закрываем?
Очередной пустой пук из МИДа.
Лошади Лаврову глубоко плевать на граждан Россиии!
Его то доченька гражданочка США и внучечки будут гражданинами США.
А вот вы росияне отстой. Зачем вам Европа? Зачем вам европейские автомобили, кмпютерная техника?
Ваши родители ковырялись в навозе и вы со своими потомками тоже ковыряйтесь в навозе.
А потомки лошади Лаврова будут гражданинами США и в навозе не будут ковыряться.
Гость
Ответить
Лавров решил шантазировать Евросоюз Ну разрывай отношения никто плакать не будет Старый пердун
Гость
Ответить
Гость
Это просто слова, а в чем конкретно разрыв?
Северный поток закрываем? Торговлю с ЕС нефтью, газом, лесом, металлом прекращаем?
Торговые сети, которыми владеют европейцы - закрываем?
Очередной пустой пук из МИДа.
Торговые сети переименовываем , нефть , газ и металл Европа будет покупать в любом случае а кроме них есть еще Азия... Не пропадет страна без Гейропы и заокеанских ковбоев.
крым наш
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Гостяра
Самая пора предоставить Гейропе возможность деградировать без участия России , обрубить связи и каналы их влияния на молодежь - прежде всего... Никакого изучения английского в школах , никакого Голливуда на экранах , запрет на учебу в западных вузах . Хотите учиться в Англии ? - лишаетесь гражданства РФ вместе с недвижимостью и 50% денег на счету - и вперед на учебу ! Только так или почти так. Иначе страну ждет судьба СССР.
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