Агрессивная риторика молдавского лидера не находит отклика в республике

Президент Молдавии Майя Санду пытается раскачать ситуацию в Приднестровье, потому что этого требуют западные кураторы. Но для реальных шагов у нее нет ни политического, ни социального ресурса. Так ситуацию оценивают эксперты.

По мнению молдавского политического обозревателя Анатолия Голи, так называемая проблема Приднестровья на самом деле давно не волнует ни Кишинев, ни народ республики. Все привыкли к сложившемуся положению дел, никто не заинтересован в проблемах, которые могут возникнуть, если начать решать вопрос статуса региона.

"Не вижу причин ни для обострения, ни для нормализации ситуации",

– высказался Голя в комментарии телеканалу "360".

Что касается довольно агрессивных заявлений Санду, в том числе ее слов о поддержке Кишинева со стороны Киева, Бухареста, Варшавы, Лондона в случае силового решения проблемы, то это просто пустые слова. В этом убеждена доктор политических наук Наталья Харитонова. По ее мнению, другой риторики от прозападного кандидата никто и не ждал.

"У Санду есть необходимость отрабатывать свои обещания как перед своими избирателями, так и перед западными кураторами",

– пояснила эксперт, отметив, что даже если Санду хотела бы реализовать силовой сценарий присоединения региона, у нее нет ресурса для его реализации.

С этим согласен молдавский политик Игорь Тулянцев. Он напомнил, что, несмотря на смену главы республики, в правительстве остались те же люди, что были при Игоре Додоне. Поэтому дальше слов дело не пойдет.

"Я сегодня исключаю резкое обострение ситуации и начало военных действий",

– подчеркнул Тулянцев.

Ранее Санду нанесла визит в Киев. Итоги переговоров разочаровали даже ее сторонников.