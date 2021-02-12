В Белоруссии указали на темы переговоров Путина и Лукашенко

Президенты обсудят пандемию и Союзное государство

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что глава республики Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин, скорее всего, встретятся в конце февраля. Лидеры двух стран затонут вопросы, которые касаются дальнейшего объединения государств. 

Как пишет РИА "Новости", Макей рассказал, что будут обсуждаться и другие проблемы, связанные с пандемией коронавируса. 

Ранее СМИ написали о том, что Лукашенко попросит у Путина кредит в три миллиарда долларов. Однако в Кремле эту информацию не подтвердили. 

Полина ИВАНОВА

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