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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что глава республики Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин, скорее всего, встретятся в конце февраля. Лидеры двух стран затонут вопросы, которые касаются дальнейшего объединения государств.
Как пишет РИА "Новости", Макей рассказал, что будут обсуждаться и другие проблемы, связанные с пандемией коронавируса.
Ранее СМИ написали о том, что Лукашенко попросит у Путина кредит в три миллиарда долларов. Однако в Кремле эту информацию не подтвердили.
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