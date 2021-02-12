Зеленского ждет незавидная участь Порошенко - политолог

Зеленского ждет незавидная участь Порошенко - политолог
Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: Mohammad Javad Abjoushak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Последними решениями президент Украины сильно навредил себе

Владимиру Зеленскому не позавидуешь: его будущее предрешено и ничего хорошего не обещает. Нынешнему главе Незалежной уготована незавидная участь его предшественника – Петра Порошенко, выразил мнение политолог Андрей Головачев.

И виноват в этом сам президент Украины. Приняв решение о закрытии нескольких телеканалов в стране, он будто превратился из миротворца в националиста и буквально подписал себе приговор, дал понять аналитик.

По его словам, это дало лишний повод активизироваться прежнему лидеру. Тот резко отреагировал на инициативу преемника. 

Между ними началась "внутривидовая борьба на взаимное уничтожение". Каждый старается доказать, что он патриотичнее соперника.

И ничьей в этом поединке не будет. Один точно проиграет, скорее всего – Зеленский. Он уйдет из президентов, как и Порошенко. На этот раз украинцы проголосуют за любого, только не за него, пояснил Головачев, пишет РИА ФАН

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба решил, что Москва непременно ответит Киеву на закрытие оппозиционных телеканалов, и ее реакция будет суровой. Он считает, что Россия не сразу, но обязательно отомстит Незалежной..

Фоторепортаж
Шаурма и красные трусы: как прошли 100 дней Зеленского
Фото: twitter.com/ZelenskyyUa Фото: twitter.com/ZelenskyyUa Кадр youtube.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА

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