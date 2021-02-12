Яценюк: импорт российского электричества убивает украинцев

Яценюк: импорт российского электричества убивает украинцев
Арсений Яценюк. Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Экс-премьер постмайданного правительства призвал президента к "последовательности"

Правительство Украины, возглавляемое президентом Владимиром Зеленским, должно отказаться от закупок электроэнергии у России. Соответствующее заявление сделал бывший премьер Незалежной Арсений Яценюк.

По словам политика, накануне у населенного пункта Горловка один из военнослужащих ВСУ был убит снайпером. В этом свете событий позиция украинских властей, считает Яценюк, возмутительна и неприемлема, так как Незалежная продолжает пользоваться электричеством, закупаемым у российской стороны.

По словам экс-главы кабмина, тем самым Киев "финансирует российский бюджет на войну", что несопоставимо с "государственной логикой". Однако ряд правительственных фигур, считает участник государственного переворота, руководствуется личными мотивами – "коррупционными и предательскими".

"Их заворачивают в обертки объяснений и оправданий, они показывают оскал, как только ты говоришь правду. Импорт из России пропаганды, вакцин и газа – не напрямую, но убивает. Импорт электричества убивает так же", – написал Яценюк на своей странице в "Фейсбук".

Политик призвал Зеленского к "последовательности" и прекращении "диверсий" против государства. Экс-премьер уверен, что такое шаги необходимо предпринять с помощью отстранения "крыс" из парламента.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин внес Арсения Яценюка в список фамилий, в отношении которых действуют российские рестрикции.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
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Так не надо пальцы в розетки совать
Элиза
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Канадский хохол бандеровец учит как жить русскоговорящим украинцам ? Дровами и салом топить ???Да пошел бы домой к дедушке бандеровцу , козел
Гость
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А еще надо Днепр перекрыть, он-же из России течет. и воздухом перестать дышать который со стороны России дует.
Сосна
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Кизяк, лучина, наконец покрышки - вот светлое(?) будущее хохла! Так переможем! Сала вукраине и её хероям!
Гость
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Да, яйценюк, абсолютно прав, эта электроэнергия, радиоактивная.
Гость
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Все согласны. Прямо сегодня и переставайте закупать.
Гость
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сидел бы ты в норке, кролик и не светил, дбл блд )
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