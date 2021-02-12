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Глава белорусского МИД Владимир Макей отреагировал на позицию послов европейских государств, которые, по мнению министра, высказываются о событиях в республике в крайне неподобающем тоне. Свою оценку происходящему глава внешнеполитического ведомства дал в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании, которое проводится в стране с 11 по 12 февраля.
Министр отметил, что внимательно следит за отдельными постами представителей европейской дипломатии, которые продолжают "ерничать", комментируя внутриполитическое развитие государства.
Глава внешнеполитического ведомства республики отметил, что в задачи дипломатов входит предоставление объективной информации. Также Макей сообщил, что ведомство оценит сложившуюся ситуацию, в рамках которой примет решение о необходимой реакции.
По словам министра, подобное поведение демонстрирует уровень профессионализма европейской дипмиссии. Тем не менее, именно белорусскому населению предстоит решить вопрос о правильности избранного курса развития государства, передает РИА "Новости".
"Если они не хотят принимать это собрание – ради Бога, это на их совести", – заявил Макей.
Ранее Макей рассказал о повестке предстоящей встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы РФ Владимира Путина, которая должна пройти в Сочи.
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