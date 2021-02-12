В Белоруссии отреагировали на язвительные комментарии послов Евросоюза

В Белоруссии отреагировали на язвительные комментарии послов Евросоюза
Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com
Минск удивлен непрофессионализмом представителей евродипломатии

Глава белорусского МИД Владимир Макей отреагировал на позицию послов европейских государств, которые, по мнению министра, высказываются о событиях в республике в крайне неподобающем тоне. Свою оценку происходящему глава внешнеполитического ведомства дал в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании, которое проводится в стране с 11 по 12 февраля.

Министр отметил, что внимательно следит за отдельными постами представителей европейской дипломатии, которые продолжают "ерничать", комментируя внутриполитическое развитие государства.

Глава внешнеполитического ведомства республики отметил, что в задачи дипломатов входит предоставление объективной информации. Также Макей сообщил, что ведомство оценит сложившуюся ситуацию, в рамках которой примет решение о необходимой реакции.

По словам министра, подобное поведение демонстрирует уровень профессионализма европейской дипмиссии. Тем не менее, именно белорусскому населению предстоит решить вопрос о правильности избранного курса развития государства, передает РИА "Новости".

"Если они не хотят принимать это собрание – ради Бога, это на их совести", – заявил Макей.

Ранее Макей рассказал о повестке предстоящей встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы РФ Владимира Путина, которая должна пройти в Сочи.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Германия бросает США решительный вызов из-за "Северного потока - 2"

Берлин намерен получить доступ к природным российским ресурсам

Война исключается: эксперты оценили возможности Санду по Приднестровью

Агрессивная риторика молдавского лидера не находит отклика в республике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей