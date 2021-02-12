Россия не пойдет первой на прекращение отношений с Европой

Высказывание Сергея Лаврова о разрыве отношений России и ЕС было неверно истолковано журналистами. Об этом рассказали в Кремле.

Слова главы МИД РФ представили в неправильном виде. На самом деле их смысл заключался в другом. Россия настроена не разрывать, а развивать отношения с Евросоюзом. И не станет инициатором прекращения сотрудничества, отметил пресс-секретарь президента.

Однако при этом Песков допустил и другое развитие событий. Если ЕС "пойдет по этому пути, то... мы будем готовы", заявил он. Под "этим путем" официальный представитель Кремля подразумевал введение санкций, которые могут нанести ущерб экономике нашей страны. Он считает, что России нужно "обеспечивать безопасность в самых чувствительных стратегических областях", также суметь заменить все, чего ее лишат рестрикциями, передает РИА "Новости".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Москва готова к разрыву отношений с Брюсселем, если тот введет очередные ограничения в отношении "чувствительных секторов экономики" нашей страны, напоминает "Свободная пресса".

Если Евросоюз предпримет такие шаги Россия ответит тем же, предупредил министр. Называть экономические сектора, которые имеются в виду, и способ разрыва отношений с ЕС он не стал.