Белый дом, решивший наказать Нетаньяху, просчитался

Израильская политическая элита обеспокоена. Вступивший в должность президента США Джо Байден проигнорировал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, хотя тот рассчитывал на разговор по телефону в первые же дни после инаугурации в Вашингтоне. На этом фоне позиции Москвы на Ближнем Востоке усиливаются.

Израильтяне обоснованно опасаются, что они утратили безоговорочную поддержку своих американских благотворителей, пишет Dissident Voice. Вот только пока не ясно, то ли Израиль больше не относится к приоритетам американской политики, то ли демократ Байден просто наказывает Нетаньяху, который очень сблизился с республиканцем Дональдом Трампом.

"Поведение Нетаньяху в последние годы принесло ему особый статус в рядах республиканцев, но сделало его персоной нон грата среди демократов",

– говорится в статье. В то же время эксперты заметили, что штат управления по делам Ближнего Востока в Белом доме сейчас значительно сократился, тогда как азиатское направление, напротив, усилено.

Но пока Вашингтон смещает центр тяжести своей политики, Москва делает тоже самое, увеличивая свое присутствие в ближневосточном регионе.

"Как это часто бывает, любое отступление Америки открывает новые возможности для России",

– отмечает автор и добавляет, что палестинцы такие перемены лишь приветствуют.

После победы Байдена на выборах в ноябре 2020 г. эксперты прогнозировали, что отношения США ухудшатся с рядом стран, в их числе называли Израиль.