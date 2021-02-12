Ключевые моменты с закрытого выступления российского лидера направят телеканалам

Фрагменты с выступлением президента России Владимиром Путиным, прозвучавшие во время закрытой встречи лидера с главными редакторами СМИ, могут быть опубликованы телеканалами уже 12 февраля. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Госслужащий отметил, что в ходе встречи участники подняли довольно широкий круг вопросов, на которые глава РФ дал детальный ответ. Тем не менее, в Москве считают, что утечка информации со встречи, которая не предназначалась для записи, не способствует развитию доверительных отношений.

Песков также сообщил, что, вероятнее всего, Кремль "распулит" моменты выступлений президента телеканалам уже в эту пятницу, передает РИА "Новости".