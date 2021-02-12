"Белоруссия не Россия": Лукашенко отказался становиться на колени

"Белоруссия не Россия": Лукашенко отказался становиться на колени
Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Лидер республики готов получить репутацию диктатора, но не отступить от законных требований

Бизнес должен быть социально ответственным и работать на благо государства. В противном случае "спуску не будет". Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе Всебелорусского народного собрания в пятницу, 12 февраля.

По словам Лукашенко, власть будет поддерживать производственные компании и частных предпринимателей, пока они работают честно, в соответствии с законом и на благо народа, а не с целью развала нации. Этого президент готов требовать жестко, "как диктатор".

"Запомните: Белоруссия не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не станет",

– подчеркнул Лукашенко. Он отметил, что в Белоруссии, как и в России, есть бизнесмены, которые сначала улыбались и хвалили президента, а потом "переобулись", передает "БелТА". Но, по его мнению, любить политиков не обязательно, государство поддержит любых инициативных людей, которые являются истинными патриотами Родины. Но иных – "приведут в чувство".

"Мы не будем ни с кем сводить счеты. Но те процессы, которые нужно держать под контролем, мы будем держать",

– предупредил Батька.

Всебелорусское народное собрание открылось в Минске 11 февраля. Президент выступил с большой речью, в которой коснулся планов по изменению Конституции.

Николай ВИКТОРОВ

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Он за 26 лет столько лапши наговорил, что его слушать, себя не уважать.
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