Курс рубля
- Доллар по 25 рублей: дорожающая нефть вернет рынок валют на докризисный уровень
- Доллар перевалил за 76 рублей
- Рубль подорожает к марту - прогноз
Накануне стало известно, что Владимир Путин не выступит на Мюнхенской онлайн-конференции. На причины этого указал политолог Алексей Мухин.
Президент России не будет выступать, так как в этом "смысла нет". Он уже абсолютно все сказал ранее в Давосе, объяснил аналитик. Та речь российского лидера была "очень взвешенной" и продуманной" и пестрила "новыми тезисами".
Теперь же не о чем заявлять, пока "западные партнеры" не предпримут определенных действий. Пока они не призадумаются и не прекратят разрушать системы коллективной безопасности, отметил политолог, добавил Мухин.
Да и сама Мюнхенская конференция уже не один год не выполняет своей основной функции – "по установлению безопасности", подчеркнул аналитик, передает "Общественная служба новостей".
Тем временем на Западе, видимо, начинают понимать, что следовало прислушаться к словам Владимира Путина, прозвучавшим на Мюнхенской конференции в 2007 году. Через 14 лет стало ясно, что тогда президент России сделал пророческое заявление.
Берлин намерен получить доступ к природным российским ресурсам
Агрессивная риторика молдавского лидера не находит отклика в республике