На слова Лаврова о разрыве отношений с ЕС ответили в Германии

На слова Лаврова о разрыве отношений с ЕС ответили в Германии
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Берлине не поняли, чем вызвано высказывание главного российского дипломата

"Странным" назвала представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности к разрыву отношений с ЕС.

По ее мнению, слова Лаврова "не поддаются объяснению", особенно после заверений главы МИД ФРГ Хайко Мааса в том, что Европа заинтересована в сотрудничестве с Россией.

При этом Зассе подчеркнула, что в Берлине расценивают заявление российского министра сигналом "в свой адрес" и что это "действительно странно", передает РИА "Новости".

Ранее Лавров в передаче Владимира Соловьева отметил, что во внешней политике Россия руководствуется пословицей "Хочешь мира – готовься к войне". Эти слова были восприняты некоторыми, как намерение Москвы прекратить отношения со странами Запада.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что журналисты неправильно интерпретировали слова главы внешнеполитического ведомства России, исказив их смысл.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

советский инженер
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Мой комментарий со стороны, но со чтороны иногда виднее. России нужны от Европы дружественные или хотя бы партнёрские отношения. А провокация с Навальным и бездоказательные обвинения - это враждебный шаг. Вот враждебная Европа - не нужна.
Гость
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Гость
Лавров сказал то, что хотел, только как дипломат хорошо не подумал о последствиях для России.
А какие последствия?
Навального им больше не отравить. Его охраняют.
Гость
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Старый конь, подняв голову из яслей, понёс ахинею
Гость
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Лавров сказал то, что хотел, только как дипломат хорошо не подумал о последствиях для России.
Гость
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Конечно воспринято не правильно. Лавров столько в большой политике, что слов на ветер не пускает.
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