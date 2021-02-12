В Крыму заявили о безразличии к "санкционной ерунде"

Жителей полуострова давно не пугают громкие заявления, уверены местные власти

Крым смог выработать достаточно крепкий иммунитет к санкционным мерам со стороны Запада, а также тем рестрикциям, которые были введены Соединенными Штатами. Такое заявление сделал вице-спикер парламента республики Владимир Бобков.

По словам парламентария, в доводах западных стран отсутствуют реальные факты событий, происходящих на территории Украины и самого Крыма. Сами жители полуострова давно избрали свой путь.

Крымчане, убежден Бобков, уже давно не воспринимают "санкционную ерунду" американской администрации. Сообщения об очередных ограничениях рассчитаны, в первую очередь, на саму западную аудиторию, заявил вице-спикер парламента в интервью РИА "Новости".

Егор МАЛКОВ

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