Жителей полуострова давно не пугают громкие заявления, уверены местные власти

Крым смог выработать достаточно крепкий иммунитет к санкционным мерам со стороны Запада, а также тем рестрикциям, которые были введены Соединенными Штатами. Такое заявление сделал вице-спикер парламента республики Владимир Бобков.

По словам парламентария, в доводах западных стран отсутствуют реальные факты событий, происходящих на территории Украины и самого Крыма. Сами жители полуострова давно избрали свой путь.

Крымчане, убежден Бобков, уже давно не воспринимают "санкционную ерунду" американской администрации. Сообщения об очередных ограничениях рассчитаны, в первую очередь, на саму западную аудиторию, заявил вице-спикер парламента в интервью РИА "Новости".