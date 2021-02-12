Представителей РФ на Западе считают токсичными, поэтому лучше хранить в секрете наших союзников

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что он поддерживает дружеские отношения с представителями мирового истеблишмента, многие из которых, в частности, занимают высокие должности в Евросоюзе, однако назвать их не может, чтобы не "спалить". Об этом шеф дипведомства рассказал в эфире программы "Соловьев Live" на ютуб-канале.

В ходе большого интервью журналист и телеведущий Владимир Соловьев задал Лаврову вопрос, удалось ли ему подружиться с кем-то из своих иностранных коллег в мире, с кем при встречах они чувствуют взаимную симпатию. Оказалось, что таких людей "немало".

"Боюсь их перечислять. Многие из них в Евросоюзе на очень высоких постах. Не хочется "спалить" хороших ребят", – в шутку ответил Лавров.

По его словам, на Западе россиян считают "токсичными". При этом нам в этом смысле "все равно". Поскольку если с нами хотят "по-человечески" работать, нужно учитывать следующее: это должно быть взаимоуважительно, не нужно лезть во внутренние дела друг друга, разговаривать по тем темам, которые интересны обеим сторонам, а результатом такого диалога "должен быть балансом интересов" и ни в коем случае "нашим согласием на нечто ваше".

Ранее в пятницу, 12 февраля, Сергей Викторович взорвал умы европейских партнеров одним лишь замечанием, что Москва готова разорвать отношения с Брюсселем при условии введения ЕС очередных экономических ограничений в адрес России в виде рестрикций в отношении "чувствительных секторов экономики". Первыми на это предупреждение весьма скоро и болезненно отреагировали в Берлине. Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе назвала это высказывание Лаврова "странным" и не поддающимся объяснениям.

