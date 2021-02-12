Лидер Незалежной приветствовал население Поднебесной в закрытой для них соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил в "Твиттер" председателя КНР Си Цзиньпина и китайских граждан с Новым годом по восточному календарю, сопроводив публикацию снимком из Непала. На это недоразумение обратило внимание издание "Новое время".

Отмечается, что на представленной фотографии запечатлен древний храм, расположенный на площади Дурбар в Катманду.

"В 10-ю годовщину стратегического партнерства Украины и Китая подтверждаю настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество", – говорится в поздравлении пана Зеленского.

Спустя какое-то время снимок был удален.

Від усіх українців і від себе особисто вітаю лідера #Китаю високоповажного #XiJinping і дружній 🇨🇳 народ зі #СвятоВесни! У 10-ту річницю стратегічного 🇺🇦 🇨🇳 партнерства засвідчую налаштованість на подальшу взаємовигідну співпрацю @China_Ukraine_ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2021

Впрочем, украинских комментаторов больше удивил сам факт приветствия коммунистического Китая представителем власти, занимающейся полной декоммунизацией соборной. Кроме того, граждане Незалежной задаются вопросом, как можно заморозить китайские активы в "Мотор Сич", наложить на инвесторов из Поднебесной санкции и одновременно "стелиться" перед КНР. В отзывах пользователей орфография и пунктуация сохранены оригиналов:

"Сперва ты кинул китайцев на $3.5 миллиарда, а теперь с "Новым Годом, давай дружить"? Совсем кукуха поехала у Зе-клоуна", "Денег они тебе всё равно не дадут", "А то что он коммуняка тебя ни на что не настраивает? Ты лучше со Степановым разберись. Закупил у Китайцев через фирму прокладку "Лекхим"Богатыревой вакцину $3 за дозу, а украинцам впарил по$17.Или ты тоже в доле?", "Ввёл санкции против китайских инвесторов. Вот идиотина", "Где то заплакал Мотор Сичi", "Ха-ха. Это после плевка с "МоторСич"? Да и Твиттер в Китае заблокирован...."

