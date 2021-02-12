Зеленский поздравил с Новым годом не ту страну

Зеленский поздравил с Новым годом не ту страну
Владимир Зеленский. Фото: /www.president.gov.ua/
Лидер Незалежной приветствовал население Поднебесной в закрытой для них соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил в "Твиттер" председателя КНР Си Цзиньпина и китайских граждан с Новым годом по восточному календарю, сопроводив публикацию снимком из Непала. На это недоразумение обратило внимание издание "Новое время".

Отмечается, что на представленной фотографии запечатлен древний храм, расположенный на площади Дурбар в Катманду.

"В 10-ю годовщину стратегического партнерства Украины и Китая подтверждаю настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество", – говорится в поздравлении пана Зеленского.

Спустя какое-то время снимок был удален.


Впрочем, украинских комментаторов больше удивил сам факт приветствия коммунистического Китая представителем власти, занимающейся полной декоммунизацией соборной. Кроме того, граждане Незалежной задаются вопросом, как можно заморозить китайские активы в "Мотор Сич", наложить на инвесторов из Поднебесной санкции и одновременно "стелиться" перед КНР. В отзывах пользователей орфография и пунктуация сохранены оригиналов:

"Сперва ты кинул китайцев на $3.5 миллиарда, а теперь с "Новым Годом, давай дружить"? Совсем кукуха поехала у Зе-клоуна", "Денег они тебе всё равно не дадут", "А то что он коммуняка тебя ни на что не настраивает? Ты лучше со Степановым разберись. Закупил у Китайцев через фирму прокладку "Лекхим"Богатыревой вакцину $3 за дозу, а украинцам впарил по$17.Или ты тоже в доле?", "Ввёл санкции против китайских инвесторов. Вот идиотина", "Где то заплакал Мотор Сичi", "Ха-ха. Это после плевка с "МоторСич"? Да и Твиттер в Китае заблокирован...."

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость
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Генитальный пианист!!!!
Гость
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Ой какой глупый.
Зато ваш Вован ,настоящий болван.
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