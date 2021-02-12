В Европе призвали проявить "жестокость" в отношении Москвы

Отношения Москвы и Берлина, кажется, совсем скоро достигнут точки кипения. В немецких СМИ активно призывают к тому, чтобы показать России, что Европа тоже умеет быть жестокой.

Причиной стало "невероятное унижение" Жозепа Борреля, который совсем недавно обсуждал с Сергеем Лавровым незаконные акции, которые прошли в российских городах. После этого главу евродипломатии узнал, что Кремль высылает трех дипломатов.

После взаимных обвинений отношения России и Запада достигли своей низшей точки. И если этот эпизод стал для Москвы самым настоящим триумфом, то страны Европейского союза этим похвастаться точно не могут, уверен Кристоф Шильц.

Именно поэтому автор открыто заявил, что настало время показать России, что и у ЕС есть инструменты давления. Более того, стратегия ЕС в отношении Москвы явно провалилась, а очередные санкции вряд ли будут результативными.

"Путин продолжает делать все, что хочет: укрепляет свое геополитическое влияние на мировой арене. ЕС чувствует себя оскорбленным, иногда возмущается, но чаще ведет себя пассивно",

– отмечает автор статьи, опубликовавнной Die Welt.

Россия сильно переоценена европейцами, продолжает Шильц. Внутриполитическая ситуация оставляет желать лучшего: негативное влияние обвала цен на нефть, относительно невысокий уровень ВВП, падение курса рубля. Не стоит также забывать о зависимости экономики от европейских прямых инвестиций и импорта из стран ЕС.

Поэтому эксперт предложил странам Союза наконец дать отпор России. В частности, в указанных областях. Для этого, например, можно разработать механизм, который позволит Брюсселю избежать политического давления Москвы, которая может отключить ЕС от газопровода в случае неугодной политики.

"Комбинация из различных мер могла бы выглядеть следующим образом: сокращение импорта энергоносителей при одновременном запрете на экспорт товаров в отдельных отраслях; введение моратория на строительство газопровода "Северный поток – 2" и принятие новых законов по борьбе с систематическим отмыванием российских денег в ЕС",

– подытожил автор, добавив, что президент России Владимир Путин по-настоящему уважает лишь язык "решительности и жестокости".

Напомним, что ранее Сергей Лавров заявил, что Москва готова разорвать отношения с Евросоюзом. После этого Германия назвала это заявление главы российского МИД "странным", добавив, что его высказывание "не поддается объяснению".

Позже в Кремле объяснили, что слова политика были неверно интерпретированы.